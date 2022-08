Ponle un ¡hasta aquí! al cabello chino incontrolable ¿qué es el frizz y cómo controlarlo?

Uno de los principales temores que existen antes de salir de casa para cualquier actividad que planeas realizar, es tener el cabello desordenado o que tu peinado ese día no queda como quieres, razón suficiente para que el día se te arruine; pero eso no tiene que pasar ya que hay soluciones para terminar con los chinos incontrolables.

Lo primero es conocer que significa frizz y por qué se da, lo primero el, frizz es cuando el cabello se vuelve inmanejable, se enreda y no puedes hacer nada al respecto, todo el día se ve despeinado con el plus de que podrías perder un peine entre toda la enredadera que tienes en la cabeza pero no te preocupes ¡hay solución!

Puedes leer también: ¿Tienes tatuajes y no sabes cómo cuidarlos? Te damos algunos consejos que podrían servirte

Antes de decirte lo que puedes hacer primero te damos las causas más comunes por las cuales un cabello hermoso podría llegar a ser inmanejable, por ejemplo, en temporada de calor y de frio se torna de diferentes formas, pero ninguna que sea agradable a la vista.

¿Por qué mis chinos son incontrolables?

Poca hidratación, la falta de hidratación y proteínas en el cabello se considera uno de los principales factores; el cabello al entrar en contacto con ambientes húmedos se encrespa o como podríamos decirle, se hincha la melena ya que el aire que lo rodea penetra las fibras capilares.

Doble Vía Existen 5 destinos en el mundo ideales para visitar; además de hermosos, son un misterio

Humedad, no es lo mismo que hidratación, en este caso el cabello es muy sensible a los cambios de temperatura, principalmente en los ambientes húmedos y si le sumamos la falta de humectación, el cabello busca la manera de hidratarse en el ambiente, cosa que no te va a beneficiar para nada.

Cabello maltratado, si sometes a tu cabellos a tratamientos fuertes para cambiar el color, además el usos constante de planchas o secadoras logra que las fibras se maltraten, lo vuelven frágil y susceptible al frizz.

¿Qué puedo hacer para controlar el frizz?

Para toda rebeldía existe una solución, si te quieres despedir del cabello rebelde y desarreglado, los principal es comenzar a usar mascarillas que humecten la fibra capilar, evitarán que la humedad actúe; ¿cómo se aplica? De la mitad hacia las puntas del cabello para evitar una melena grasa.

Foto: Pexel

Podrías aplicar productos naturales, aceite de argán o de la coco, son útiles al momento de eliminar el frizz ya que estimulan el crecimientos, fortalecen el cabello para evitar que se rompa, lo hidrata y así se inicia un cambio de look.

Cuando salgas de bañarte no frotes fuertes con la toalla el cabello, ya que generará un efecto electrizante que provocará que el cabello se rompa, es mejor presionarlo de arriba hacia abajo y acto seguido peinarlo.

Para finalizar, trata de cuidar los productos que utilizas en tu cabello ya que algunos podrían quemarlo o maltratarlo, puedes aplicar termoprotectores para mantener la hidratación y cuidarlo de las altas temperaturas.