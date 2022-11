¡Bloquean a Yeri Mua en TikTok! Aseguran que enseñó de más en un en vivo ¿qué dijo ella? [Video]

La influencer veracruzana Yeri Mua, previo a su visita al viejo continente se topó con la noticia de que en TikTok fue censurada por mostrar contenido explícito, durante una historia en Facebook explicó que fue un error y que no enseño tanto como para que la banearan de esta red social, en la cual todavía podrá compartir contenido.

Pese a las malas noticias que ha recibido la veracruzana Yeri Mua, parece tomarlo con mucha calma, primero se dio una vuelta por los premios Eliot, la fiesta de Joshua y su próximo viaje a Madrid, actividades que mantienen ocupada a la influencer que semanas atrás nos daba a conocer su ruptura con Brian Villegas.

Justo fue gracias a un "en vivo" que la veracruzana se metió en problemas con TikTok, por lo cual anunció en una historia en Facebook que estará fuera del radar, por lo menos en TikTok, por un tiempo.

¿Por qué TikTok censuró a Yeri Mua?

La veracruzana se encontraba realizando un "en vivo" probándose ropa y fue en un desliz que la influencer enseño parte de su pecho, sin darse cuenta, lo que le ocasionó problemas con esta plataforma, la cual le censuró por un tiempo debido a que infringió la normas a la hora de compartir contenido.





¿Qué fue lo que dijo Yeri Mua al enterarse de la censusa en TikTok?

Al conocer la noticia Yeri Mua mediante una historia en su cuenta de Facebook explicó por qué fue censurada y aunque aseguró que no fue un desnudo intencional y no mostró tanto, ahora tendrá que esperar un tiempo para volver a realizar un "en vivo" en esa plataforma.

Niñas, estaba en live en TikTok y no me di cuenta que se me bajó la blusa, un poquito, se me vio un pedacito del pezón, un pedacito y ya me bloquearon de hacer lives para siempre

Ella resalta que en sus contenidos abundan las malas palabras pero eso nunca había ocasionado que la censuraran y fue ahora que recibió la notificación en la cual ella dice que fue bloqueada para siempre, por lo podemos olvidarnos de los lives en TikTok.

Ustedes saben que yo soy bien grosera, muchas palabras pues bien bonitas verdad. Entonces ya TikTok me puso así de estás bloqueada de hacer lives por siempre por chicho... y grosera y pues ni modo, me tocó atacarme, me ataqué

, finalizó la influencer.