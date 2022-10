¡Cancelen todo! Descubre en plena boda que su futura esposa tenía cuatro hijos, ¿qué hizo?

Dicen que la base de una buena relación es la comunicación, tema que se le olvido a una pareja que estaban a punto de casarse pero el novio descubrió, que su hasta ese día prometida, tenía cuatro hijo y se lo ocultó, ¿tú qué harías? ¿Cuál fue la reacción del novio? En instantes te platicamos la historia.

Durante todo el tiempo que duraron de novio la mujer nunca mencionó a sus hijos, vaya que fue mucho tiempo ya que en el video durante los reclamos el novio aseguró que fueron cuatro años juntos y nunca le dijo que tenía hijos, lo cual hizo que se enojara.

El video fue posteado por la cuenta @surveyorabbey con la frase “increíble ¿puedes imaginar esto, en su día de bodas se entera que su pareja tiene cuatro hijos?”, cabe señalar que el video que se hizo viral sólo tiene un avance de 15 segundos de lo que ocurrió, pero ya todo el contexto lo subió después a su cuenta de Tiktok.

Doble Vía ¡Bailó la quebradita! Hombre se rompe la rodilla bailando a ritmo de música de banda

Todo parece indicar que esto ocurrió en Nigeria, el video llegó a casi tres millones de reproducciones, y casi 100 mil me gusta, con 186 comentarios de los seguidores y usuarios a los que se les apareció el video en su celular, entre las opiniones muchos critican al novio por la decisión que tomó, otros le dan la razón porque mentir acerca de los hijos es fuerte, opinaron algunos.





¿Qué hizo el novio cuando se enteró que su novia tenía 4 hijos?





Lo primero que se escucha en el video fue “4 años, y ella recién me lo dice. Ella me acaba de decir que tiene 4 hijos. ¡Ella recién me lo está diciendo!” comentó enojado el novio, que decidió abandonar la boda, cancelarla; muchos lo critican por que dicen que no tuvo consideración con su pareja, que es muy difícil para las mujeres que tienen hijos el poder decirlo a su pareja, no todos los aceptarían.

Pero otros lo defienden ya que si le pudo ocultar a sus cuatro hijos ¿qué otras cosas podría esconderle?, un tema que da para reflexionar, mientras tanto la pareja ya no se pudo casar, la novia obvio no se quedó sola porque tiene a sus cuatro hijos, pero ya está soltera nuevamente.

En el primer video, es como un avance, se ve a la novia hincada suplicándole a su pareja que la perdone, seguido el novio todavía con la cara de sorpresa intenta quitarse a los invitados que tratan de tranquilizarlo, sólo dura 15 segundos este “avance”.





#tikktoknigeria ♬ original sound - surveyor Abbey @surveyorabbey Can you imagine this? On wedding day hubby to be bolted out because he just got informed that wife to be had 4 children already #fyg





El segundo video, ya completo, se aprecia todo el drama que ocurrió en la calle, la duración de un minuto con 30 segundos, se puede apreciar cómo la novia trata de convencerlo, de pedirle que no se vaya, podemos interpretar que es la familia de la novia la que trata de tranquilizarlo, pero eso no se pudo lograr y mejor se fue.

Cabe señalar que fue cuando la pareja intercambiaba votos que a la novia se le hizo prudente darle a conocer la situación en la que sin saber, estaba aceptado entrar.