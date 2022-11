¡Con Yeri Mua no! Kunno corrige en público a la veracruzana y lo tundieron [Video]

Terminó la visita de Yeri Mua por Madrid, pero a su regreso a México la influencer veracruzana no perdió el tiempo para confirmar que no está peleada con Kunno, quien durante uno de los “en vivo” que realiza la veracruzana, se le ocurrió corregirla a la hora de hablar de una marca de ropa muy famosa, en el video se ve que a la jarocha no le cayó bien el comentario, pero toda se arregló.

En sus respectivas redes sociales podrás ver a detalle todo lo que ocurrió en el viaje de los influencers mexicanos por Madrid, pero uno de esos video desató la polémica y mucho pensaron que había problemas en entre Yeri Mua y Kunno, por una diferencia que tuvieron durante la cena en España, pero todo se aclaró y no hay problema alguno.

Ya de regreso en Veracruz, Yeri Mua continúa posteando sus aventuras en su cuenta de Facebook desde su llegada hasta el día de su regreso a México, todo en los “en vivo” de su canal de esta red social, en la cual también ya anunció su regreso a México.

Doble Vía

Cabe resaltar que al terminar de cenar, la veracruzana se ofreció a pagar la cuenta de Kunno y Domelipa, a los cual el influencer aseguró que no era nada cara ya que en total fue cerca de 180 euros que asciende a cerca de 3 mil pesos a lo que la veracruzana comentó en ese mismo “en vivo” dijo “si está barato, comimos todos”.

¿Por qué Yeri Mua y Kunno discutieron?

Todo comenzó con la cena de despedida que realizaron los influencers previo a su regreso a México, en ese momento Yeri Mua platicaba de las compras que había realizado durante el viaje por Madrid y fue cuando llegó al punto de decir la marca de la bolsa que compró, que se dio el altercado.

“Por allá están mis bolsas, pero no fue a “versachi”, la verdad nada más tenía un…” acto seguido se escucha la voz de Kunno quien sin dudarlo la corrigió “Versache” fue la corrección que hizo el influencer, a lo que Yeri Mua le contestó “Y ¿tú cómo sabes?” y la respuesta fue "Versace, ¿no viste el video viral de Donatella Versace que sale diciendo: no es 'versachi', es 'versache'? Es un video muy viral”.





No le cayó nada bien que la corrigieran

Fue debido al gesto de desaprobación de Yeri Mua, que Kunno trató de suavizar el ambiente para evitar problemas previo a su regreso al país, “O sea, no está mal que digas ‘versachi’, pero es para que te veas más p*rr*, porque así cuando veas a alguien la puedes corregir y te ves más perra”, platicó el influencer.

Pero eso no evitó que la veracruzana le recriminara que la quería “humillar” a lo que Kunno con tal de evitar problemas le mencionó que sólo le estaba dando un consejo de “amigas” a los que Yeri le contesto que “las amigas no corrigen en público”.

Cabe señalar que después del “en vivo” donde ocurrió el problema, Yeri Mua armó otro junto a sus seguidores, en el cual todos se le fueron encima al influencer, con críticas por la manera como trató a la veracruzana, quien asegura que no tiene problema.