Temporada de mango en Veracruz: Conoce 10 beneficios del mango que tal vez no conocías

El mango es una fruta deliciosa, colorida y saludable. Tiene todo para ser el alimento nutritivo perfecto para tu dieta diaria o incluso como botana. Además Veracruz cuenta con una amplia variedad de especies que puedes disfrutar.

Y es que no solo tiene un sabor exquisito, también tiene grandes beneficios para mantener tu cuerpo cerca de su peso ideal si se consume en solitario.

Así que te contamos los “10 beneficios del mango” que seguro no conocías, de acuerdo a un estudio de propiedades fitoquímicas de esta fruta realizado por el sitio www.mango.org

Fuerza a tus huesos

El mango tiene vitamina K que es efectiva para regular la coagulación de la sangre y mantener los huesos de forma saludable, así que disfrutar esta fruta te hará prevenir problemas como la osteoporosis.

Mejora tu digestión

Esta fruta es jugosa y con una pulpa fácil de asimilar para los intestinos, pues tiene un grupo de encimas que apoyan en la digestión y aprovechamiento de los alimentos, así que inclúyela si tienes problemas de estreñimiento.

¿Bajar de peso?

Si tienes ansiedad por comer algo, el mango es una buena opción cuando se encuentra sazón o en estado verde; este tiene pocas calorías y te saciará lo suficiente, ya que uno muy maduro es muy dulce y no te servirá para controlar esos kilos de más.

Contra el cáncer

Especies como el mango Ataulfo y Haden han tenido éxito en el combate al cáncer, sobretodo el de colon. Sus propiedades antioxidantes de sus polifenoles pueden combatir el crecimiento desmedido de las células cancerígenas cuando la fruta se encuentra en su estado maduro.

Cuida tu corazón

Seguro has escuchado hablar del LDL o “colesterol malo” que puede provocar problemas cardiacos o derrames cerebrales. El mango por su contenido en fibra y vitamina C ayuda a reducir estos niveles y hará que tu sangre “fluya” mejor en tus arterias y corras menos riesgos.

¿Cómo controlar esa acidez?

Si comes alimentos con alto contenido en grasas o picosos podrías sufrir acidez, pero no te preocupes: el mango tiene ácido málico, cítrico y tartárico que lucharán para aliviar tu estómago. Solo no lo comas con “chilitos” porque el resultado será peor.

Problemas de anemia

La anemia es una disminución de los glóbulos rojos en la sangre que pueden ser ocasionados por una mala absorción del hierro en los alimentos. El mango tiene hierro y vitamina C que pueden ayudar a regular estos niveles y salvarte de este padecimiento. Consumirlo con regularidad te hará feliz y con un nivel sanguíneo eficiente.

¿Controla la diabetes?

En este tema hay mucho debate porque un mango maduro tiene alto contenido en azúcares. No obstante, en su presentación “verde” tiene más beneficios que aportar por la fibra y puede saciar tu hambre y bajar los niveles de glucosa.

¿Hígado en problemas?

Si te gusta comer el mango verde no solo eres valiente, también eres afortunado. Este alimento ayuda a la secreción de ácidos biliares y para limpiar de infecciones a los intestinos, por lo que es benéfico para controlar los trastornos del hígado.

Cálculos

El oxalato en algunos alimentos puede provocar “cálculos” en el riñón (o las llamadas “piedritas”). Afortunadamente el mango tiene un bajo nivel de esta sustancia y es rico en fibra, por lo que no debes preocuparte por tener estos malestares.