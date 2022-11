¡Éntrale a la fiesta! UNAM presenta lista de canciones para celebrar este 2 de noviembre

Ya tenemos altares, flores, tamales, pan de muerto, chocolate y las calaveritas, pero falta tener una lista de canciones que podríamos escuchar durante los festejos del Día de Muertos, con la idea de recordar a nuestros difuntos, ésta es una propuesta que nos da la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que en esta ocasión se la dedicaron al rock.

Si bien, cada familia se sabe el repertorio de canciones que escuchaban sus seres queridos antes de partir de este mundo, no está de más aumentar algunas canciones al repertorio por si al llegar a la fiesta o reunión que se realiza puedas comenzar a poner el ambiente.

La llamada playlist del terror cuenta con 32 canciones de diferentes grupos y épocas, desde los Glider hasta llegar San Pascualito Rey, pasando por bandas legendarias como The Rolling Stones, Talking Heads o los Fabulosos Cadillas.

Cultura ¿Mito de La Llorona proviene de deidad prehispánica? Antropóloga te explica

La temática de las canciones que se propone en la lista, tiene que ver con el Día de Muertos, desde la “Llorona loca”, “El esquelto”, “¿A dónde van los muertos?”, todas con una temática enfocada en la fiesta.

¿Qué canciones puedes escuchar este Día de Muertos?

Te vamos a dar la lista, sólo queremos que aclarar el orden de las canciones lo pones tú, comienza con la que gustes, pero no dejes de escuchar a estas bandas que hicieron su esfuerzos por armar una canción que te puede alegrar o poner melancólico en estas fechas, es lo increíble de la música, despierta los sentidos a cualquier hora y en cualquier lugar.

Las canciones tendrás que descubrirlas por tu cuenta, pero lo que sí te podemos adelantar son las bandas que están en la lista, Talking Heads, The Rolling Stones, Los Gliders, Víctimas del Doctor Cerebro ¡Show!, Nana Pancha, Los Straitjackets & Peter Zaremba, Rebel Cats & Francisco Familiar, Paté de Fuá, Caifanes, San Pascualito Rey.

Hello Seahorse!, Fabulosos Cadillacs, Kinky, Fobia, Calacas Jazz Band, La Barranca, The Chamanas, Fernando Rivera Calderón, Ana Tijoux & Celso Piña, Café Tacvba, Jenny and The Mexicats, Espanto, Bunbury, Zoé, Eskorbuto, Monsieur Periné & Rubén Albarrán, Pedropiedra y Sonido Gallo Negro.

En cuento te des la vuelta por la playlist, la cual te vamos a dejar aquí abajo, te darás cuenta que sí es un tributo a bandas de rock, pero la cumbia, parte importante de la cultura mexicana no se hizo esperar y que mejor manera de festejar que ¡bailando!