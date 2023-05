¿Día de las Madres y no puedes verla? Van frases que puedes mandarle por WhatsApp [Video]

Estás fueras de casa, no importa el motivo, quieres dedicarle unas lindas palabras a tu mamá, aquí te vamos a dejar algunos consejos para que le saques una sonrisa, suspiro o por lo menos le alegres el día, recuerda que no debe ser sólo el Día de las Madres para darle un lindo detalle a esa persona que fue parte importante de que estés aquí.

Si estás trabajando, estudias fuera de casa, te surgió una emergencia o por otra situación, no pudiste ver a tu mamá en alguna fecha importante, tomemos en cuenta su cumpleaños o el Día de la Madre, siempre será el momento ideal para dedicarle unas lindas palabras, ella sabrá entender el por qué no pudiste estar.

No es necesario que le mandes párrafos completos, con citas de textos y muchas reflexiones, bueno si a ella le gusta ¡adelante! Pero si no eres de las personas que son buenas con las palabras o para expresarte, las ideas no fluyen por la razón que sea, nosotros te dejamos algunas frases que podrías dedicarle.

Cabe resaltar que algunas de las frases que te vamos a presentar tienen autor, otras son de dominio popular, pero pueden servirte como inspiración para crear una frase tuya, algo que te nazca, que sientes en el momento por ella, la inspiración suele llegar cuando menos lo esperamos, aunque si le damos un "empujoncito", también ayuda.

Frase que puedes mandarle a mamá por WhatsApp

Existen muchas frases, mensajes de cariño que le puedes mandar a mamá, de esos que no se esperan, pero cuando llegue te causan una emoción linda que te hace recordar momentos que has pasado junto a ella, o al revés vivencias que ella recuerda contigo, esas es la magia de las palabras, por eso aquí te dejamos algunas frase que te podrían inspirar.

Un millón de gracias y toda una vida de felicidad, a la única persona del mundo que siempre estará conmigo en las buenas en las malas, mi Mamá, anónimo

La única amiga que está conmigo en las buenas y en las malas y no me juzga, es mamá, anónimo

Una madre es una persona que puede tomar el lugar de todos los demás, pero cuyo lugar nadie más puede tomar, anónimo