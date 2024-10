Arma tu agenda con las mejores actividades en Xalapa; cartelera

Xalapa, Ver.- En Xalapa también hay mucho qué hacer entre semana. Te presentamos algunas opciones que van desde baile en el Barrio de Xallitic hasta actividades inclusivas.

La primera invitación es para el “Xallitic Pachanguero”, el 10 de octubre a las 17 horas en el Barrio Mágico Xallitic, con la Orquesta de Salsa de la Universidad Veracruzana.

Si no la has escuchado, te adelantamos que se ha dado a conocer por su energía contagiosa y su pasión por la música tropical.

Para la gran tardeada ofrecerá un repertorio que incluye clásicos del género y composiciones originales como “No vale la pena”, “Todo tiene su final”, “Se me olvidó otra vez”, entre otras.

Si lo que te gusta es aprender o acumular saberes, no te pierdas el 4° Encuentro de gráfica Trazos Comunes 2024 que se lleva a cabo en el Jardín de las Esculturas.

Aunque inició el martes 8 con la inauguración de la muestra “Maizal gráfico”, que puedes ver sin costo, todavía hay mucho por descubrir.

El programa incluye talleres, conversatorios y conferencias sobre el impacto y la tradición de la gráfica en esta región veracruzana.

UV presenta taller de grabado

El Taller de Grabado de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana comparte que el jueves 10 y viernes 11 ofrecerá los conversatorios “Gráfica colaborativa” y “Los caminos de la gráfica”, así como cuatro conferencias con especialistas. Habrá además una cata de papel y demostración, y un Bazar gráfico.

El programa completo y los detalles de este evento los puedes consultar en las redes sociales del Taller de Grabado de la Facultad de Artes Plásticas de la UV o en Facebook del Jardín de las Esculturas.

También en este lugar se realizarán los talleres inclusivos “Catrinas de papel”, de lunes a viernes a las 10 horas, y “Bordado creativo” a las 16 horas, además del recorrido “Un Jardín incluyente” los días jueves 24 y 31 a las 11 horas.

Además, todos los miércoles de octubre a las 17 horas se emitirán las video cápsulas “EnseñArte: Dibujo básico en LSM” dirigido a personas con discapacidad auditiva a través de la página de Facebook @InclusionSECVER.

Para más información puedes llamar al teléfono 2288127369.

Cine

Si lo tuyo es el cine, no te pierdas las funciones de los jueves en el Centro Recreativo Xalapeño, donde podrás ver lo mejor del cine de horror de los años 30 y 40 en Hollywood.

El ciclo de terror gótico explora los límites de la vida, la muerte y lo sobrenatural. Desde un científico que desafía la naturaleza al crear vida a partir de cuerpos muertos, hasta un estudiante atrapado en los oscuros secretos de su maestro, que obtiene cadáveres de formas siniestras. También viajarás al antiguo Egipto, donde una criatura milenaria revive en busca de un amor perdido, y te enfrentarás al terror del vampiro más legendario, cuya sed de sangre y poder desafía a la humanidad misma.

El ciclo se proyectará cada jueves de octubre en el Centro Recreativo de Xalapa, ubicado en Xalapeños Ilustres 31, en el centro de Xalapa, a las 19 horas. La entrada es libre y el cupo es limitado, por lo que la sugerencia es que llegues temprano.

La programación incluye, el 10 de octubre, "Frankenstein" (1931) de James Whale; el 17 de octubre, "The Body Snatcher" (1945) de Robert Wise; el 24 de octubre, "The Mummy" (1932) de Karl Freund, para cerrar el 31 de octubre con "Drácula" (1931) de Tod Browning.

Para la agenda

Y para que no se te pase, no olvides agendar al Coro de la Universidad Veracruzana que programa presentaciones en Tlaqná, Centro Cultural.

Para iniciar con este ciclo, el domingo 20 de octubre a las 12 horas rendirá un tributo a la música de The Beatles.

“Let It Be… Xalapeños Ilustres Rumbo a Abbey Road” será un viaje al pasado con las icónicas piezas de la banda inglesa, con canciones como “Penny Lane”, “And I Love Her”, “Hey Jude” y “Let It Be”.

El domingo 10 de noviembre a las 12 la celebración será por Santa Cecilia y el Coro UV interpretará la oda HWV 76. Es una cantata compuesta por George Frideric Handel en 1739, ambientada en el poema del poeta inglés John Dryden. No puedes perderte este gran concierto especial ya que el Coro UV estará en compañía de Novus Mundus.

Como broche de oro, el Coro UV y el grupo Tlen Huicani compartirán escenario con el programa “Navidades”.

Podrás escuchar los tradicionales villancicos y piezas navideñas, el sábado 7 de diciembre a las 12 horas.

Las tres presentaciones se realizarán en la Sala Anexa de Tlaqná, Centro Cultural. Las entradas estarán disponibles en la página empresasuv.comprarboletos.com y tienen un costo de 100 y 120 más comisiones, estudiantes UV e INAPAM tendrán un descuento del 20 por ciento presentando credencial vigente.

