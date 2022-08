¿Qué pasa si te tragas un chicle? La realidad detrás del mito que cuentan las mamás

Seguramente la mayoría de los mexicanos vivieron desde su infancia con el temor de que algo malo le pasaría a tu estomago si te tragabas un chicle, por lo que hoy ya es tiempo de afrontar ese mito que las mamás aseguraron que era verdad.

Y es que de acuerdo a las sabias mamás, tragarte una goma de mascar podría provocar que esta se quedara pegada en tus tripas o que se quedaría para siempre en tu estomago, pero ya hay estudios que aclaran lo que en realidad sucede.

¿Qué le pasa a tu cuerpo si te tragas un chicle?

“Lo cierto es que muchos de los componentes del chicle no se encuentran en la naturaleza y por esto nuestro cuerpo no tiene enzimas para descomponerlos” explica la doctora Robynne Chutkan en WebMD.

El hecho de que nuestro cuerpo no logre deshacer el chicle no quiere decir que por esto vaya a pegarse a las paredes del estómago o del intestino.

Finalmente “pasa al intestino, después al colon y finalmente la expulsamos” afirma Chutkan. Este proceso que explica la doctora puede tardar entre uno y tres días, pero nunca semanas o años.

La única forma en que podría durar siete años dentro de nuestro cuerpo seria si lo consumimos en gran cantidad, una enorme cantidad, e incluso para ese entonces los síntomas como el estreñimiento lo harían detectable.

¿Qué tan dañinos son los chicles en realidad?

Como adultos hay riesgos de comer chiles por ejemplo por sus altos niveles de azúcar, pero para los niños puede ser mas dañino, no precisamente por ´tragarlo´ y que se le quede pegado en su intestino, sino por otros efectos a la salud.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) deja muy claro que mascar chicle sin azúcar no sustituye el lavado dental, y siempre que sea posible debe hacerse una correcta higiene dental | Foto: Pixabay

Y es que no es para nada recomendable el darle chicle a niños menores de cuatro años porque a menudo no entienden que no se debe de tragar, solo masticar, por eso es recomendable a niños mayores de 6 años.

Desgastes dentales

Los niños con ortodoncia u otros aparatos dentales no deben masticar chicle pues puede engancharse a las diferentes piezas y deteriorarlas, y cuenten o no con estos aparatos dentales, el consumo de chicles puede provocar caries.

Problemas mandibulares

Otra consecuencia de masticar mucho chicle son los problemas de mordida. Pueden desarrollarse problemas mandibulares por “ese trabajo extra” durante un tiempo mucho mayor al de la masticación habitual.

Riesgo de asfixia por atragantamiento

El riesgo de atragantamiento es alto, por lo que pueden causar asfixia por atragantamiento en niños menores de cinco años tras ingerir el chicle.

Como ya viste, no es lo mas recomendable darle a un menor de edad un chicle, pero si lo llegas a hacer mantente siempre alerta, como ya vimos, no hay evidencia alguna de que al tragarnos un chicle nos llegue a provocar algún tipo de daño, pero el hacerlo regularmente y en grandes cantidades no es buena idea.

Publicado originalmente en El Heraldo de Juárez