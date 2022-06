¿Vas a comprar una casa? 7 tips para elegir la mejor opción y no fallar en el intento

Tener un patrimonio es uno de los objetivos principales de muchos, lo cual no es cualquier cosa, si no la suma de mucho esfuerzo, dedicación y por supuesto, ahorros. ¿Vas a comprar una casa?, te damos 7 tips para elegir la mejor opción y no fallar en el intento.

Comprar una casa no es algo sencillo, se trata de una decisión muy importante que involucra a la persona que la adquirirá y a su familia, por ello, es muy importante analizar muy bien la situación y estar muy seguros de cómo sería su hogar ideal.

¿Qué se debe tomar en cuenta antes de comprar una casa?





Ubicación de la casa: Lo primero que debes tomar en cuenta es la zona en la que deseas comprar una casa. Piensa en todo, en la distancia que te tomará llegar a tu trabajo, si tienes hijos considera la distancia para llegar a su escuela, dónde se encuentra el supermercado más cercano, el hospital, y demás servicios primordiales.





Presupuesto con el que cuentas: Al ver varias propiedades te preguntarán cuál es tu presupuesto, para ello debes contar con un ahorro y asegurarte de que cuentas con lo necesario para pagar la casa que deseas adquirir.

Tipo de casa que deseas: Debes estar seguro del tipo de vivienda que quieres comprar, por ejemplo:





-Si quieres una casa amplia, con mucha luz o por lo contrario, si quieres que sea más fresca y oscura.

-Que tenga o no jardín.

-Que se ubique en una zona segura.

-Que esté cerca de tu trabajo o algún punto estratégico que te beneficie a ti o a tu familia.

Antes de comprar una casa asegúrate de saber cuál sería el hogar de tus sueños, con jardín o sin jardín, con uno o dos pisos, etc. | Foto: Pexels









Analizar quiénes serán tus vecinos: Este es otro punto muy importante que debes considerar, puesto que si vivirás en un condominio debes saber quienes serán las personas que verás diariamente. A la hora de ver varias propiedades, no temas preguntar como es el entorno y la relación entre los vecinos. No te olvides de preguntar si existe algún comité que se reúna para tratar temas importantes.





Toma en cuenta la orientación de la casa: La orientación de la vivienda va a determinar la luz que entrará en la casa, así como la cantidad de sol que le dará al día y lo calurosa o fresca que será.





Recorre muy bien la zona: Antes de comprar la casa, verifica muy bien todo lo que hay a su alrededor, puesto que si ves un taller mecánico cerca, seguramente habrá mucho ruido. Cada detalle es importante y debes ser minucioso.





Asegúrate de la calidad en los servicios de la casa: Es muy importante que compruebes que los servicios que te ofrece la vivienda funcionen correctamente. Algunos de estos son:





-Luz eléctrica

-Agua

-Gas

-Teléfono

-Conexión a internet

-Sanitario (regadera, lavabo, inodoro)

-Puertas y ventanas

Lo más importante es asegurarte si te ves viviendo en la casa que vas a comprar y si deseas que sea tu patrimonio | Foto: Pixabay

Una vez que hayas tomado en cuenta todos los puntos anteriores, te sentirás más seguro a la hora de adquirir una casa. Lo más importante es asegurarte si te ves viviendo en ella y si deseas que sea tu patrimonio.