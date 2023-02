Futbol americano genera más que atletas; Gerardo Sánchez empresario y selección nacional

Muchos dicen que el deporte es disciplina y forma, a edades tempranas, al futuro de la sociedad que son los pequeños que lo practican; en la actualidad por lo menos en Xalapa, existen negocios que entre los dueños existen jugadores o ex jugadores de futbol americano, por ejemplo, está el seleccionado nacional Gerardo Sánchez García mejor conocido como “Tono” Sánchez.

Aunque todavía está en activo en el deporte y estudiando, eso no le impide enfrentar los retos que lleva consigo el emprender un negocio, de los primeros que armó fue uno enfocado al deporte que practica el “X Training Camp” que se trata de un campamento de futbol americano que éste año tendrá su tercera edición.

Eso no sólo es el único emprendimiento que tiene, también aposto por un tema que es fundamental en el desarrollo deportivo de los atletas se llama “Eatinganddancing” que se trata de apoyar a los atletas en sus proceso de resiliencia, ya que en una carrera deportiva existen lesiones, bajas de juego o enfrentar lo más común, la derrota y victoria, aprender a lidiar con ellas.

Fuera del deporte “Tono” Sánchez apostó junto a unos amigos por montar un restaurante e invertir en una constructora llamada TMO que se encarga de remodelar espacio y construir casa, por el momento sólo en Xalapa y Veracruz; eso nos lleva a preguntar ¿el futbol americano tiene algo que ver con la decisión de emprender de algunos jugadores?

¿Por qué buscar emprender un negocio y no vivir del deporte?

Para el jugador de futbol americano Gerardo Sánchez García el emprendimiento lo lleva en la sangre, su familia apostó por generar negocios y fue gracias a los que aprendió que al cumplir 20 años comenzó su camino en los negocios, primero con algo que sabe y le gusta: el futbol americano.

“En mis emprendimientos siempre han ido de la mano mis gustos como el área de dirigir eventos, la construcción y la restaurantería ha sido igual por aspectos de mi vida que siempre han tenido un enfoque que me llamaron la atención desde joven” platicó.

¿El futbol americano influyó en tu decisión? “Totalmente, siempre el americano me ayudo a enfocar mi sueño de emprender con la forma en la que me enseñaban la disciplina, al ver los eventos, Super Bowls, eventos nacionales, me gustaba ver la organización y el football me dio esas armas para poder tomar decisiones importantes para generar dichos emprendimientos” sentenció.

Además le preguntamos si cree que el futbol americano ha sido una de las razones por las que varios jugadores se decantaron por emprender un negocio, ésta fue la respuesta que nos dio el seleccionado nacional.





“No es casualidad que muchos jugadores sean emprendedores, podría decir que en el futbol americano nos enseñan a ser muy disciplinados, tener la capacidad de manejar situaciones con resiliencia y compromiso; creo son factores que ayudan a cualquier emprendedor o líder a poder competir y no darse por vencido”

Eso en el campo deportivo, pero ¿cómo llevar esa experiencia al campo laboral? “Se puede traducir a que nuestro esfuerzo valga la pena en el emprendimiento que seguimos, los factores de disciplina, resiliencia, liderazgo por mencionar algunos, se ven reflejados en otro ámbito que sería el trabajo, pero son factores que nos enseñan y los llevamos para toda la vida y cuando los implementamos en el área laboral podemos manejar bien de ellas” finalizó.

¿Del deporte se puede vivir de forma profesional?

“Siempre me vi como emprendedor o empresario antes que jugador, mi sueño más que ser jugador era ser dueño de un equipo o hacer eventos que tuvieran relevancia dentro del deporte; sí se puede vivir del deporte en mi rama en especial del futbol americano ya sea como jugador profesional o creando eventos, haciendo o vendiendo productos de la misma rama; también se puede dar servicios de apoyo o experiencias a nuestra la comunidad”, finalizó Gerardo Sánchez García.

Ahora que ya cuentas con una de las opiniones de los jugadores que viven en Xalapa y de los que decidieron comenzar un emprendimiento, ¿crees que se deba al futbol americano que decidieron apostar por un negocio?