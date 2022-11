Vive en Nogales y está en Top 3 de Míster México; la historia de Óscar

Orizaba, Ver. - Joven que radica en Nogales, representa a México en Míster México Belleza Marina 2022, obteniendo el top 3 a nivel internacional, Óscar Daniel López Monterrosas, ha logrado destacar en la pasarela, sin dejar de lado sus estudios y trabajo, esta es su historia.



El originario de Tecate, Baja California, llegó a la ciudad de Córdoba cuando decidió estudiar la carrera profesional de Criminalística y Criminología en una universidad privada, pero desde niño ha destacado en deportes, empezando en el voleibol, "desde la preparatoria los profesores me empezaban a llamar para practicar algún deporte, en lo que destaque fue en primeros y segundos lugares esto en el Estado de Veracruz, pues ya vivía aquí".

Práctico artes marciales y capoira donde ha ganado importantes premios y aunque ha sido poca su trayectoria en los deportes, el cuidado físico y de alimentación lo ha combinado con otra de sus pasiones que es el modelaje, carrera local que la empezó aproximadamente en el 2019 con un proyecto denominado "Emprendedores", un evento que destaca a lo mejor de la moda de la región.

¿Cómo tuvo oportunidad en el modelaje?

"El organizador me dio la oportunidad y luego me empezaron a llamar agencias de Veracruz y México, tuve participaciones en certámenes como Míster World Model México en el 2021, que fue mi lanzamiento, pues quede en el top 7".



Combinando su vida laboral en una empresa de la ciudad de Córdoba, su rutina de alimentación y cuidado, así como sus estudios en línea, Óscar siguió con su proyecto de vida dentro del modelaje hasta que fue localizado por una agencia de modelos del estado de Puebla, quedando como modelo comercial y tiempo después Mister Fire World Model México conoció a este joven "nogalense" - pues vive en dicho municipio -, "hice casting y me llamaron para contender a nivel internacional en Míster Belleza Marina Internacional en este año".



Apoyado moralmente por sus padres y familia, Óscar tuvo la oportunidad de viajar a República Dominicana a representar a México en el Mister México Belleza Marina que tuvo lugar en un resort, compitiendo con jóvenes como Perú, Argentina, Isla del Caribe, entre otros, dejando en él una experiencia grande, pues los aspectos a calificar fueron detonantes importantes de desenvolvimiento.

Óscar Daniel López Monterrosas representa a México en Míster México Belleza Marina 2022 | Foto: Cortesía | Óscar López

Vestuarios diseñados por Miguel Galo, diseñador orizabeños este joven de 24 años lucio como traje típico un colorido conjunto que asemeja a los Aztecas, el azul, dorado y café resaltaron en la pasarela, "el café representaba la tierra y el azul significaba el mar haciendo semejanza al nombre del certamen y a los mares de Veracruz, el certamen hablaba de belleza marina y nos pedían conjuntar ambas cosas".



En el certamen, que contenido del 18 al 24 de octubre, señala que hubo competencia reñida y detectó a grandes competidores, con quienes tuvo buena relación e hizo buena amistad con los contendientes de Perú y República Dominicana; sin embargo, en el escenario, cuando fue la preliminar, Óscar se concentró en su desempeño y se lució quedando en la final calificando como el top 3 a nivel internacional.

"Que dijeran el nombre de México fue algo importante, pues quede en el top 3 a nivel internacional"

Agradece la oportunidad dada y aunque este título es anual en el 2023 espera regresar a la contienda para dar el título y si resulta elegido nuevamente buscará el primer lugar, "Yo tengo que dar el título de Míster Fire Wolrd México al nuevo mexicano que vaya a representarnos a nivel internacional el próximo año", explica.

Actualmente, este joven se encuentra estudiando la carrera de nutrición en línea en la Universidad de Sinaloa, lo que le representará un ahorro en su cuidado alimenticio, pues espera llegar más lejos en el modelaje y con su emprendimiento seguir siendo independiente desde que llegó a Veracruz hace 6 años.

Comenta que el poder representar a México le valió de mucho orgullo y esfuerzo calificando en diversos certámenes de Míster, lo que le valió llegar hasta República Dominicana, de donde llegó el día lunes 30 de octubre.

