¿Planeando la Noche Mexicana? Tamales de quelites con queso, la opción para disfrutar

Inicia la temporada del año en el que los meses huelen y saben a platillos muy mexicanos, y nos preparamos para disfrutar nuestras comidas sin remordimientos y sí con mucho placer.

Los mexicanos sabemos que a partir de septiembre inicia el recorrido gastronómico que culminará hasta el siguiente año con la Rosca de Reyes, o incluso, hasta los tamales de La Candelaria.

Así, septiembre nos sabe a chiles en nogada, pozole con su rabanito y lechuga, tostadas de pata, mole estilo poblano u oaxaqueño, flautas de pollo o tinga de res; y claro, no pueden faltar los tamales, que con sus variados guisos, ya sea de carne, verduras o frutas son de los favoritos de los paladares mexicanos.

Los tamales son de los favoritos de las mesas mexicanas / Foto Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

Si de tamales hablamos existe una amplia tradición que incluye los de masa colada, de pipián, de cazuela, zacahuil, de hoja de maíz o de plátano, en fin, la lista es larga y por supuesto hay opciones para quienes consumen carne, son vegetarianos o veganos, la tradición da para todos.

Doble Vía La receta original de los chiles en nogada de Puebla la conserva Alejandra en El Dique de Xalapa

Así que si eres de los que ya está pensando en el menú para la Noche Mexicana, te dejamos una receta deliciosa, pero poco conocida: tamales de quelites con queso. Toma nota y practícala para la fiesta del 15 de septiembre, pues seguro te lucirás con este platillo muy mexicano.

En busca del quelite perdido, libro que busca rescate de la planta mexicana

La receta que te presentamos forma parte del libro “En busca del quelite perdido. Recetario viviente para Cholula”, que es un compendio de recetas, fotografías, arte textil y ensayo que muestran la importancia del quelite para la alimentación de los mexicanos, particularmente para los pueblos originarios que continúan su consumo y siembra en la milpa.

Te puede interesar: ¡Tradición y sabor! Te contamos la historia de la nevería que está por cumplir un siglo en Veracruz

El libro toca también las políticas alimentarias donde las empresas trasnacionales son una amenaza para la producción local y endémica. Por lo que el libro es reflexión, poesía, denuncia y un llamado a consumir el quelite.

En el libro, que es de libre descarga, participan en Ensayo, Gabriela Méndez Cota; Fotografía, Angela Arziniaga González; Recetario, Margarita Ortega Toxqui y Luz Elvira Torres Álvarez; Diseño digital, María de los Ángeles Bandini de Unánue; Retoque digital, Eréndira González López; Obra en textil, Luz Elvira Torres Álvarez, y Diseño Editorial, Marco Antonio Moreno Noriega.

En el ensayo se apunta que la palabra “quelite” proviene del náhuatl “quilitl”, que significa “verdura o hierba comestible”. “Los estudios actuales agregan que los quelites son plantas asociadas a la milpa, un sistema agroecológico de origen prehispánico cuyos actores protagónicos han sido el maíz, la calabaza y el frijol. Los quelites crecen espontáneamente entre estos cultivos, y son tolerados o fomentados por los campesinos que aprecian su sabor y reconocen sus aportaciones nutritivas o medicinales”.

Existen diversos tipos de quelites, los cuales son excelente ingrediente para cocinar / Foto Archivo Diario de Xalapa

Si estás interesado en consultar el material del libro, admirar las fotografías y disfrutar de las diversas recetas para preparar los quelites, puedes seguir el siguiente enlace Recetas de quelites

Receta de tamales de quelites con queso

Toma nota para la receta de tamales de quelites con queso. Los ingredientes son:

-1k de masa para tamal ya batida

-1 cucharada de sal

-1 manojo de quelites limpios y picados

- ½ cebolla fileteada

-1 queso de cabra en rebanadas

-1 chile guajillo en tiritas

-1 manojo de hoja de maíz para tamal.

Sobre la masa, hay dos opciones, el primero sería ir a algún molino cerca de su casa, donde ya venden la masa preparada para tamales; la segunda opción es comprar harina para tamal y seguir las instrucción para prepararla, donde normalmente los ingredientes son manteca, sal y agua.

Las hojas para los tamales deben ser remojadas para que estén suaves / Foto Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

Una vez que tengas todos los ingredientes va la preparación: a la masa le añadirás la cucharada de sal. Aparte se fríe el chile guajillo junto con la cebolla. A esto se añade los quelites crudos y una pizca de sal.

Doble Vía Embutidos tipo español de Perote son famosos; turistas viajan largas distancias para comprarlos

A cada hoja de tamal se le pone una cucharada de masa, una cucharada de quelites y una rebanada de queso. Se cierra el tamalito y se envuelve bien, si hace falta con otra hoja. Se acomodan todos los tamalitos en la tamalera o vaporera y se ponen a cocer por 45 minutos aproximadamente.

Es importante no dejar la tamalera desatendida, recordando que funciona a baño maría, por lo que hay que cuidar que no le falte agua a la vaporera. Un tip de las cocineras es colocar una moneda al fondo de la olla, así mientas tenga agua la moneda sonará, cuando no la escuches significa que deberás agregar más agua.

Para saber si ya están los tamales, pasados los 45 minutos, puedes sacar uno y abrirlo, la masa debe verse compacta y desprenderse fácilmente de la hoja. Entonces podrás apagar la vaporera, dejarlos reposar y a disfrutar.

Otro consejo de experto es que las hojas para tamal deben remojarse al menos media hora antes de usarlas, para que estén suaves; pero ojo, el tiempo de remojo no debe exceder las 24 horas.

Esta receta de tamales de quelites con queso sin duda será protagonista en la mesa de tu Noche Mexicana e incluso si te gusta puedas irla pensando para el Día de Muertos, donde los tamales también son infaltables.

Nota publicada originalmente en El Sol de Orizaba