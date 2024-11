Tapado de camarón, receta original de Alvarado con 35 años deleitando paladares

Alvarado, Ver.- Han pasado más de 35 años desde que Gloria Lara Ramírez creó un delicioso tamal, que en la actualidad es uno de los alimentos más solicitados en su restaurante, que a lo largo de tres generaciones ha ofrecido lo mejor de la gastronomía en este municipio.

¿Cómo surgieron los tapados de camarón de Alvarado?

Juan Francisco Muñoz Nava, actual encargado del restaurante familiar El Museo de Chico Muñoz, explicó que el camarón es un producto que se puede adquirir fácilmente todos los días en Alvarado, por lo que su mamá tuvo a bien idear un tamal, siendo este marisco, el ingrediente principal de la receta.

"Es una receta de una masa tradicional de tamales de masa verde y se le agregó el camarón, fue la proteína que se le agregó”, mencionó Juan Francisco.

¿No te has unido a nuestro canal de WhatsApp? Síguenos y checa toda la información de Veracruz en tu celular ¡Es gratis!

Apenas el pasado 2 de noviembre, en el marco de las festividades de Todos Santos, ese restaurante vendió un total de 250 tamales. Sin embargo, diariamente logra vender hasta 100, sobre todo en fines de semana, mismos que son buscados por comensales de todas las edades, quienes lo acompañan con un refresco de cola o una cerveza, para mitigar el calor.

Doble Vía Costilla en chile seco: receta para preparar uno de los platillos xalapeños por tradición

El tamal, de excelente proporción tiene un costo al cliente de 35 pesos, bien es un tentempié que el restaurante ofrece, mientras los demás alimentos son elaborados. Todos quedan encantados con su sabor, que más de una persona se atreve a pedir uno más.

“Mi mamá en la forma de ganarse unos pesitos más, empezó a ver que se vendían los tamales de masa y trajo camarón y empezó a probarlos con camarón y le gustó la idea”, dijo el restaurantero.

En el presente, muchas personas en sus hogares también elaboran este tamal, llamado y conocido en el municipio como tapadito, adhesión gastronómica que ya forma parte de los alvaradeños y que salió de ese restaurante familiar. “He escuchado a mucha gente decir, que, si vas a Alvarado y no te comes un tapado de Museo el Chico, no fuiste”, reconoció el joven empresario restaurantero.

¿Ya le diste "Me gusta" a nuestra página de Facebook? Ten la información en todo momento y en cualquier lugar con un clic



Los tapados son muy solicitados entre las personas, para llevarlos a otros estados, siendo Cancún, en Quintana Roo, lo más lejos que han llegado. Incluso han querido llevarlos hasta Estados Unidos, “tengo un primo que vive en Texas y quiere que le mande, porque tiene mucho tiempo que no come”.

Todos quedan encantados con su sabor, que más de una persona se atreve a pedir uno más. | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

¿Cómo se preparan los tapados de camarón de Alvarado, Veracruz?

Los ingredientes para elaborar este tamal, hacen que el tapadito sea una verdadera delicia para quien lo prueba. Envuelto en hoja de pozol, lleva una porción generosa de camarón, que la mayoría de las ocasiones es recién sacado de las aguas alvaradeñas. La masa, a pesar de no llevar ningún tipo de salsa, es suave y fresca, ideal para degustar a la hora del almuerzo o comida.

Te puede interesar: Cabecitas de perro, platillo típico de Veracruz para acompañar con café de olla

Juan Francisco precisó que gracias al éxito obtenido con esta receta original de tamal, frecuentemente reciben pedidos muy grandes, siendo los tapaditos, el platillo principal, que es degustado por un sinfín de personas en reuniones o por simple antojo.

Los tapados forman parte de la carta que ofrece el restaurante El Museo de Chico Muñoz, que comenzó como lonchería hace más de 70 años, ubicado en la esquina de la calle Nezahualcóyotl 239, de la colonia centro de Alvarado. Abre sus puertas de jueves a martes de 9:00 a 19:00 horas.