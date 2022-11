¡Se salvaron! Gracias a las redes sociales dos mujeres pudieron escapar de un taxi [Video]

La inseguridad es cosa sería y para muestra te vamos a presentar un video que fue compartido en redes sociales, en él se ve cómo una pareja pudo ayudar a un par de señoras que no podía bajarse de un taxi, pese a que abrieron la puerta el chofer no detenía el coche, pero fue gracias a una ocurrencia de los jóvenes que la señoras se pudieron bajar.

Cabe señalar que si te subes al transporte público, cheques primero si tiene placas o su número de identificación, se los proporciones a tus familiares y amigos, además de confirmarle al chofer la ruta por la que te diriges, en caso que veas que se va por otro lado, recuérdale que esa ruta no la conoces y un sinfín de recomendaciones ¿pero qué hacer cuando eso no funciona?

Lo primero que te recomendamos es que investigues en los medios oficiales, que son en los que te pueden asesorar, que es lo que tiene que hacer para mantenerte segura cuando caminas por la noche o te subes al transporte público o privado ya que eso podría salvar tu vida, recuerda que no debes tener pena de preguntar la ruta que van a tomar o en su caso pedirle que se detenga para que puedas bajarte de la unidad.

Local Menores no escapan a la violencia; más de la mitad muere por arma de fuego

Un auténtico golpe de suerte fue el que vivieron un par de señoras que de acuerdo a su experiencia, estuvieron a punto de no contarla cuando al querer bajarse de un taxi el chofer no se detuvo y más entraron en pánico cuando al abrir la puerta para obligarlo a detenerse, no hizo caso, para su suerte una pareja que iba detrás se percató y pudieron ayudarlas.

¿Cómo ayudaron a las señoras a bajar del taxi?





De acuerdo al video, que dura casi un minuto, los hechos ocurrieron en la alcaldía Xochimilco a la altura de Santa María Tepepan, todavía con luz de día comienza con una pareja preguntándose si la puerta del taxi iba abierta y al darse cuenta que sí, fue cuando se preocuparon porque el taxi no se detenía y a puerta seguía abierta.





#taxi #parati #fyp #mexicofeminicidia ♬ sonido original - Zaira Nayeli Ortiz G @zairanay Esto nos pasó hoy a la altura de Santa María Tepepan, CDMX #cuidado





¿Qué hicieron? Acto seguido el joven comenzó a pitarle al taxi sin dejar de hacerlo hasta que el conductor se detuvo y dejó que las señoras pudieran bajarse de la unidad, que cabe señalar no traía placas, sólo contaba con el número económico A3537A, el modelo es un Nissan Tiida.





Recuerda que en la línea #911Emergencias ☎️ atendemos tus emergencias médicas, de seguridad y de protección civil 🚑🚓🚒



Te andemos las 24 horas, todos los días del año.



👩‍✈️ Estamos para servirte #RecuérdaloÚsaloCuídalo pic.twitter.com/ylO2oKD0Se — C4Veracruz (@c4_ver) November 7, 2022





Ya fuera del vehículo las señoras agradecieron a los jóvenes y al preguntarle que les paso ellas contestaron “vamos a San Martín Jalpan y se vino por acá, no nos quería hacer la parada”, agregó “yo ya me iba a aventar pero dije, mi hija se queda”, finalizo la señora entre lágrimas.

Cabe señalar que el video ya llegó a más de 17 millones de reproducciones y te lo dejamos a continuación para que si no lo has visto lo cheques y difundas, ya que esto ocurrió en la Ciudad de México, pero siempre hay que estar alertas.