Conoce a "Dashcalo DR", reguetonero veracruzano que lucha por destacar en la música [Video]

Veracruz, Ver.- Con el mote de “Dashcalo DR”, David Carrillo Bautista de 16 años empieza a abrirse camino en el mundo de la música dentro del reguetón con miras a hacer su presentación en el plano nacional a la par de grandes exponentes de este género musical.

En entrevista para Diario de Xalapa, el estudiante de bachillerato destaca que este fin de semana se estrenó en todas las plataformas digitales uno de sus temas, llamado “Regresa” el cual fue grabado en Veracruz con apoyo del joven productor Gabriel Aguilar “Gabro”.

Sus inicios en la música fueron complicados y “hasta lo expulsaron de la escuela”

Dashcalo DR cuenta que tiene ya un par de años que se inició dentro del ámbito musical y ya cuenta con varios temas. Incluso uno de estos le valió la expulsión en su anterior escuela, pues argumenta que los temas musicales que presenta son parte de sus experiencias y la de sus amigos y uno de estos fue como un “meme” que terminó siendo ofensivo para el plantel donde cursaba sus estudios.

Con el mote de “Dashcalo DR”, David Carrillo Bautista explica que tiene ya un par de años que se inició dentro del ámbito musical y ya cuenta con varios temas / Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

“Tengo varios temas grabados, uno de estos ya está disponible en las plataformas musicales y el resto las he posteado en mis redes personales, hace un tiempo uno de mis temas se hizo viral en las redes sociales y me expulsaron de la escuela. No era contra la escuela, pero sí dije algunas cosas acerca de mi experiencia dentro de la misma, no quería que fuera ofensivo más bien era como un meme, algo gracioso y me corrieron de la escuela”, explica.

Te puede interesar: Desde Alejandra Guzmán hasta Junior H; 15 conciertos en Veracruz antes de que finalice el año

Actualmente es estudiante del Conalep II ubicado en el puerto de Veracruz, donde tanto maestros como la comunidad educativa le han brindado todo el apoyo para continuar con su música.

Doble Vía Festival del vino en Papantla: Banda El Recodo de Cruz Lizárraga en concierto desde el parque Takilhsukut

“Las canciones son escritas por mi, hay gente que me apoya, la verdad es que hay maestros del Conalep que también me están apoyando, me están impulsando, para abrirme las puertas, tengo amigos reguetoneros que también me están invitando a sus conciertos para corearle, uno de ellos es el Gudi, me ha estado jalando, él es veracruzano salido del barrio del Buena Vista y yo de los Torrentes”, comentó.

Quiere llegar a ser de los máximos exponentes del género

Su meta es clara; llegar a ser uno de los grandes exponentes del género, pero a corto plazo, presentarse en el Coca Cola Flow Fest que es el festival de música reguetón que se realiza en la ciudad de México y es el festival más importante dentro de este género donde se reúnen los mejores exponentes del reguetón.

“Si se me llegara a dar la oportunidad de llegar por allá, ya hay veracruzanos que lo han logrado, uno de ellos es el Gudi se presentó el pasado 24 de noviembre, que lo recalco, me ha apoyado, es un compañero musical que me ha echado la mano”, insiste.

Además de lograr destacar dentro de la música, David Carrillo también quiere terminar una carrera profesional, sin embargo, reconoce que en caso de llegar al éxito y que este demanda más tiempo, haría una pausa profesional y para darlo todo en el escenario.

Actualmente es estudiante del Conalep II ubicado en el puerto de Veracruz, donde tanto maestros como la comunidad educativa le han brindado todo el apoyo / Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

“Si se llegara a dar la oportunidad dentro de la música, esa que puede cambiar mi vida, tendré que pensar mucho en si dejar mis estudios, pero primero evaluar qué me puede dejar esa oportunidad porque también aspiro a terminar la prepa, aquí en el Conalep salgo con carrera técnica, mi aspiración es ser ingeniero electromecánico pero está por encima la música”, dice.

En casa, sus papás no están de acuerdo con la música pero lo apoyan en su sueño

El joven músico reconoce que en su casa sus padres no están muy de acuerdo con que se dedique a la música y menos que sea dentro del género del reguetón pero al final terminan por apoyarlo pero saben que es su sueño.

“Mis papás no están cien por ciento de acuerdo conmigo pero tampoco digo que no me apoyan porque al final me dan el permiso de poder presentarme a los bares y antros que me invitan para acompañar a otros artistas, no están de acuerdo con lo que canto pero tampoco se oponen a mi sueño”, afirma.

Dashcalo DR se ha presentado en algunos antros de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río y su música está disponible en sus redes oficiales y ahora que uno de sus temas estará en las plataformas digitales como Youtube y Spotify entre otras, asegura que vendrá más música compuesta por él con base a algunas de sus experiencias personales.

“Lo que viene es más música, vamos a sacar música de mi estilo, perreable, bailable y que se dé la oportunidad de presentarme en otros antros fuera de Veracruz hasta llegar al Coca Cola Flow Fest, este es mi sueño y lo que yo digo a los jóvenes es que si tienen un sueño lo persigan, que no presten atención a malos comentarios porque si te empeñas y te esfuerzas ese sueño da fruto”, puntualizó.

Mantente informado de este y más temas en nuestro canal de YouTube ⬇️