Filipinas es el país más mexicano de Asia: 7 datos históricos que compartimos

“Los mexicanos nacemos donde nos da la gana” es una frase de María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano, mejor conocida como “Chavela” Vargas, cantante de Costa Rica que se ganó el amor de millones de mexicanos por su aprecio hacia nuestro país y por ser considerada como una de las máximas representantes de la música ranchera o regional mexicano.

Y es que los mexicanos se caracterizan por su calidez, demostrada cuando cualquier extranjero que hable bien de nuestro país es ya considerado como “un hermano”, sin embargo, tras la época de la conquista y el intercambio cultural de distintas naciones, se abrieron relaciones que han perdurado hasta la fecha.

Entre estas es posible encontrar la conexión entre Filipinas y México que, aunque por raro que suene, ambas naciones han sido consideradas como “hermanas” al compartir distintos rasgos, tradiciones y palabras que sorprenden a más de uno.

La historia de las relaciones y los vínculos entre México y Filipinas se estiman que iniciaron desde hace más de 400 años / Foto: ROLEX DELA PENA / EFE

¿Por qué Filipinas y México comparten algunas tradiciones?

Aunque Filipinas se encuentra ubicada en la zona sur de Asia eso no impidió que, en el 2022, la nación se convirtiera en el cuarto socio comercial de México con un total de 4,141 millones de dólares, de acuerdo a la Embajada de México en Filipinas.

La historia de las relaciones y los vínculos entre México y Filipinas se estiman que iniciaron desde hace más de 400 años y se deben principalmente a la época de la conquista, donde ambos países fueron dominados por la corona española.

La misma instancia de la Secretaría de Relaciones Exteriores comparte que todo se remonta hasta el 1521, año donde se realiza la conquista del imperio azteca y, en el mismo periodo, Fernando de Magallanes realiza el descubrimiento de esta isla, posteriormente bautizada como Islas Filipinas “en honor al Príncipe Felipe de Asturias”.

Fue hasta 1565 cuando Filipinas se integró como colonia española, sin embargo, la misma Casa Real puso al Virreinato de la Nueva España (México) como encargado del gobierno de la isla, dando como resultado que “muchos de los gobernadores filipinos fueran criollos mexicanos” y consolidando el mestizaje entre mexicanos y filipinos.

Tras ello, el comercio también fue parte fundamental de la relación entre Filipinas y México, todo gracias al llamado “Galeón de Manila”, “Nao de China” o “Galeón de Acapulco”, navíos en los que se intercambiaban diversos productos entre América, Asia e incluso Europa. Muchos de ellos salían desde el puerto de Acapulco para finalizar su viaje en Filipinas, consolidando así un importante intercambio cultural e ideológico.

Otra importante relación se dio durante la Segunda Guerra Mundial, pues México tuvo presencia en Filipinas con el Escuadrón 201 en la que participó contra los japoneses, el cual llegó a Manila (capital de Filipinas) un 30 de abril de 1945.

¿Qué comparten Filipinas y México?

Aunque estos conflictos representaron un antes y un después para mexicanos y filipinos, los hechos dieron la oportunidad para que se diera un importante intercambio cultural que influyó en creencias, productos y tradiciones.

Algunas de las que más resaltan son:

Creencia en la Virgen de Guadalupe: el medio de comunicación oficial del Vaticano la considera como patrona de América y Filipinas.

♬ The Prayer - Instrumental - Relaxing Piano Man @karrenstrait The National Shrine of Our Lady of Guadalupe is located at 1923 Orense Street, Guadalupe Nuevo Makati City. It is under the jurisdiction of the Archdiocese of Manila. The Church was established in the 17th century and, at first, named Our Lady of Grace Church. It was only in the Year 1803 when its name was changed to Our Lady of Guadalupe. In the Year 2002, it was declared an Archdiocesan Shrine, and in the Year 2010, declared a National Shrine. #ourladyofguadalupe

Similitud en prendas: la guayabera, prenda tradicional mexicana tiene una gran similitud al barong tagalog, considerada como la vestimenta nacional en Filipinas. Ambas comparten bordados y tonalidades similares.

@kulturafilipino #UniquelyFilipino #CelebratingTraditions #20YearsofKultura ♬ original sound - Kultura Filipino #BarongForEveryone Mikyle Quizon has rediscovered the Barong. Versatile, modern, and wearable, it’s his way of celebrating Filipino culture in everyday life. Regardless of age, gender identity, and nationality, take inspiration and make the Barong your own! DM to order. See link in bio for stores. Shot on location @Admiral Hotel Manila a luxury five-star boutique hotel in Malate, Manila. #KulturaFilipino

Productos: el mango manila, uno de los frutos más populares y consumidos en México es una de las frutas importadas de Filipinas desde el siglo XVII, gracias al ya mencionado intercambio comercial del “Galeón de Manila”.

El mango manila es una de las frutas importadas de Filipinas | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

Tamales: Filipinas también tiene su propia versión de los tradicionales tamales mexicanos.

@cook_mum #cook_mum #LearnItOnTikTok #fypシ #foodtok #Christmasfood #foodietokph #kapampangantiktoker #kapampanganku #kapampanganfoodie ♬ ゚*。♥ Happy Merry Christmas REMIX! ♥。*゚(1139726) - SK MUSIC #eatschristmas Tamales Recipe Filipino Style - is a combination of rice flour, coconut milk, garlic, chicken, and many other kinds of protein. If you are going to a reunion, planning a grand feast for the holiday, Tamales or Bobotu is a perfect addition for the Noche Buena. #FOODIEPH

Municipio: Filipinas cuenta con un municipio llamado “México”, ubicado en la provincia Pampanga, en la zona Luzón Central.

#sabiasque #historia #filipinas #reels #history #cultura #español #latinoamerica #🇵🇭 #🇲🇽 #educación #historytok #lovientiktok ♬ Good Vibes (Instrumental) - Ellen Once Again @paulisconeldato BIENVENIDO A MEXICO, FILIPINAS🇵🇭🥳 así es hay un lugar que se llama México en Filipinas, sin muchos los elementos que nos unen con este país en Asia, podríamos decir que son como nuestros primos latinos pero en Asia 🤗 ¿visitarías mexico ? #paulisconeldato

Estatuas: En la ciudad de Manila, Filipinas, se encuentra un monumento a Miguel Hidalgo y Costilla.

Lenguaje: en Filipinas se adoptaron algunas palabras de origen náhuatl como chocolate, coyote, zapote, calabaza o cacao.

