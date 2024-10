Reyna rompe estereotipos como emprendedora: a sus 57 años elabora y vende bisutería

Veracruz, Ver.- De ser una ama de casa dedicada a su hogar y su familia, Reyna Hernández Romero transformó su vida con su emprendimiento donde además de ser su propia jefa, ahora cuenta con la solvencia económica para decir “viejo te invito los camarones, vámonos a Alvarado”.

¿Cómo comenzó a emprender Reyna Hernández en Veracruz?

Originaria de Tlalixcoyan y con 57 años, asegura que nunca es demasiado tarde para empezar, pues anteriormente solo dependía del “gasto” que su esposo le proporcionaba y nunca había tenido un empleo donde ganara su propio dinero.

Sin embargo con tanto tiempo libre, ahora que sus hijos son grandes y dedicados a sus cosas, quiso emprender con un negocio que le permitirá seguir atendiendo su hogar, además de distraerse y tener un ingreso.

“Yo estaba pensando en hacer algo, ya mis hijos están grandes, trabajan y si me ayudan, pero ya no quería estar tanto tiempo sola en la casa, ahí solo limpiar, hacer la comida y ver tele. Le platique a una de mis hijas y me dijo que estaba bien, me dijo que vendiera bisutería, ella me habló de una marca pero ya vi muy cara, pensé no me iban a comprar, empecé a buscar y ya di con la bisutería de acero y ahí empecé”, relata.

Comenta que aprendió a elaborar pulseras y collares con distintos materiales y actualmente esa es su fuente de ingreso, vendiendo de casa en casa ofreciendo a las vecinas, amistades, la familia y otras conocidas.

¿Cómo organiza sus tiempo Reyna con su emprendimiento en Veracruz?

Explica que diariamente organiza su día, ya que primero atiende su casa y a su esposo y por la tarde visita a las clientes para mostrarles sus productos y cobrar los abonos.

Foto: Ingrid Ruiz / Diario de Xalapa

“Ya me he hecho de mis clientas, ellas mismas me recomiendan, ando ofreciendo en varias colonias, en Tlalixcoyan y Piedras Negras, estoy feliz con mi emprendimiento porque me distraigo y género billete, mi esposo también me apoya porque luego me lleva a hacer las entregas y hacer los cobros de los abonos”, manifiesta.

Señala que con el emprendimiento ha podido hacer cosas que nunca se imaginó cómo hacer algunos viajes con su esposo y hasta lo invita a comer, cuando siempre fue él quien se ocupó de todos los gastos de la casa.

“Le digo a mi viejo, vámonos de paseo como cuando éramos novios, yo te invito los camarones en Alvarado”, expresa.

Considera que sin importar la edad, las personas pueden salir adelante y generar su ingreso, pero deben arriesgarse y salir a la calle porque en casa no les llega nada.

“La mujeres de mi edad aún pueden generar dinero, yo digo que son tontas porque deben salir a la calle y vender, hay que salir a buscar el billete porque sentada en la casa no te va a llegar nada, yo tengo 57 años y esta actividad me mantiene activa y feliz”, puntualiza.





