Salinas Pliego apoyará al albergue Milagros Caninos armando ‘vaquita’; así puedes donar

Ricardo Salinas Pliego es uno de los empresarios más famosos y más ricos de México, pues es dueño de TV Azteca, Elektra y demás empresas.

En esta ocasión, Salinas se ganó muchos aplausos tras anunciar que donaría el doble del dinero recaudado para ayudar a un albergue canino.

Se trata de Milagros Caninos, sitio que sufrió un derrumbe el día de ayer en Xochimilco, mismo que provocó la muerte de varios perritos debido a las intensas lluvias que se han registrado.

El dueño de Grupo Salinas invitó a sus seguidores y conocidos a donar la cantidad que puedan para apoyar a este albergue, afirmando que el doblará lo recaudado.

En el tuit, Pliego compartió un código QR para recibir las donaciones.

Dicho anuncio fue compartido por el propio empresario mediante su cuenta de Twitter.

“Yo pongo el doble de lo que se recauda para ayudar al albergue canino que se derrumbó a causa de las lluvias. ¿Quién dijo yo?”, se lee en el tuit de Salinas.





Varios perritos perdieron la vida

La noticia de la muerte de al menos cuatro perritos debido al derrumbe trascendió en las redes sociales, logrando conmover a los cibernautas.

Cabe mencionar que elementos de la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX han trabajado en el rescate de los demás perritos.

Operarios de bomberos ERUM, voluntarios y más personas también han apoyado en la labor de rescate.

Hasta el momento 24 caninos han sido rescatados, además, 5 fueron trasladados a un hospital veterinario para recibir atención médica.

El día de hoy reanudarán las labores de búsqueda, pues podría haber más perritos en los escombros.

Es importante resaltar que, la directora del santuario de perritos, Patricia Ruiz, hizo un llamado a través de redes sociales para solicitar ayuda para la reconstrucción de este albergue que ha brindado ayuda a muchos animalitos en situación de calle.

Todos los materiales requeridos y la información para apoyar a este santuario se puede encontrar en la página de Instagram @milagroscaninosac.