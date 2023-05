Salsa Fest 2023: Tips para que tu viaje al festival sea seguro [Video]

Si vives fuera de Veracruz y Boca del Río, estás por realizar el viaje para llegar a la edición 2023 del Salsa Fest, recuerda que las medidas de prevención son fundamentales para llegar con bien a tu destino, en caso que vayas por tu cuenta al Salsódromo de Boca del Río, además ya en la fiesta te recordamos que el alcohol no se combina con el volante.

Éste jueves 1 de junio en punto de las 17:00 horas inicia el festival de salsa más importante de México, con la presentación de artistas locales e internacionales, por ejemplo, Gilberto Santa Rosa, Oscar de León, por citar algunos que serán los cantantes principales en el escenario que ya se tendrá en el Salsódromo de Boca del Río.

También te recomendamos estar al pendiente de las información de la autoridades para saber cuáles serán las rutas alternas para la vialidad ya que el bulevar Vicente Fox Quesada será uno de los accesos que permanecerá cerrado, por varios días, así que para evitar el tráfico lo ideal será salir de casa más tempranos si vives por la zona.

Medidas de seguridad para los asistentes al Salsa Fest 2023

La seguridad es lo primero, cuando sales de casa y tomas rumbo a la carretera siempre es necesario revisar que el vehículo en el que te vas está en óptimas condiciones mecánicas, no está de más llevarlo con tu mecánico de confianza y que le cheque todo lo necesario para que funcione durante tu viaje.

Cómo vas a una fiesta en la que van a vender bebidas embriagantes, lo primero es platicarte que no debes abusar del consumo de alcohol para disfrutar el momento, el consumo responsable hará que te diviertas durante toda la tarde-noche que dura el festival.

Si no tomas, serás el elegido para cuidar a tus amigos y familiares, el llamado conductor designado, pero recuerda que en el momento que agarras el volante el celular se queda guardado y no respondes mensajes o checas redes sociales, es una de las medidas más importantes de destacar en ésta época, te damos algunas recomendaciones de por qué no es bueno manejar alcoholizado.

Pierdes capacidad de reacción al manejar

Te da sueño

No coordinas bien

Tus sentidos se verán afectados

Sin dudas por lapsos estarás confundido









Algunos de los efectos del exceso de alcohol en el cuerpo, además, los organizadores del festival dieron a conocer una lista de objetos que no están permitidos a la hora de entrar al Salsódromo de Veracruz, con la idea de que tu estadía sea la más placentera, también la de los demás asistentes al Salsa Fest 2023, algunos de los objetos no permitidos son:

Drogas o estupefacientes

Bebidas alcohólicas

Alimentos y bebidas

Dispositivos con láser

Pirotecnia

Luces de bengala

Cinturones

Envases de vidrio o aluminio

Hieleras

Cigarros electrónicos y vaporizadores

Aerosoles de cualquier tipo

Armas de fuego

Objetos corto punzantes

Tripies, drones, monopies y/o selfie stick









Pero no todo son limitantes, si vas al festival puedes ingresar éstos objetos ya que la idea es que también disfrutes del momento, tomes fotografías y video, ocupes tus redes sociales para compartir experiencias con tus amigos, por ese motivo, los organizadores publicaron una lista de objetos permitidos en el festival, que son:

Mochilas pequeñas o cangureras

Cámaras no profesionales o de grabación

Tapones para oídos

Gel antibacterial

Medicinas bajo prescripción (traer receta médica)

Disfraces y máscaras

Maquillaje

Silla de ruedas