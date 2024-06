Danny Daniel celebra su cumpleaños en el Salsa Fest: "tenía un deseo de estar en Veracruz" [Video]

Boca del Río, Ver.- Con un lleno total, Danny Daniel celebró su cumpleaños en el Salsa Fest 2024 al cerrar la noche con broche de oro en su primer día de fiesta.

Emocionado de estar en Veracruz, después de una ausencia de 10 años, el llamado “chico maravilla de la salsa”, aseguró que era el mejor cumpleaños de su vida, porque estaba en Veracruz, cantando en el escenario de unos de los eventos más importantes del género salsa.

“Tenía un deseo de estar en Veracruz y se me vino el deseo, complacido, y no es un concierto cualquiera, hoy estoy cumpliendo años y me tocó en el mejor puerto del mundo, el puerto de Veracruz”, expresó durante su presentación, lo que ocasionó una lluvia de aplausos de parte de los asistentes.

Ante esto, el público le cantó las mañanitas, haciendo el momento más emotivo para recordar su cumpleaños número 36 y que el colombiano se sintiera en casa.

¿Cómo fue la presentación de Danny Daniel en el Salsa Fest 2024?

Daniel Galofre Marín, conocido en el mundo del espectáculo como Danny Daniel fue el tercer artista de la noche y aunque salió al escenario casi en la madrugada, la gente permaneció en sus lugares para seguir bailando al ritmo de sus éxitos, algunos cover y tributos a otros artistas.

El artista abrió la noche con un éxito del el “Chapo de Sinaloa”, llamado “Le hace falta un beso” que es del género ranchero pero se adaptó a la versión salsa.

Danny Daniel aseguró que era el mejor cumpleaños de su vida, porque estaba en Veracruz, cantando en el escenario de unos de los eventos más importantes del género salsa, el Salsa Fest 2024 ‼️🎤🎼



También interpretó canciones de sus inicios como “Hechizo”, “Vete ya” y otros.

En la primera noche de conciertos del Salsa Fest, se reportó un lleno total en todo el bulevar Vicente Fox.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Turismo, Iván Martínez Olvera se rompió récord de asistencia durante el primer día del Salsa Fest 2024.

