SalsaFest 2023: Si eres fan de la salsa, va la pregunta ¿qué tipo de salsero eres? [Video]

Estamos a días de que inicia el mejor festival de salsa en México, el SalsaFest 2023 que tendrá como sede el Salsódromo de Boca del Río, pero antes de comenzar los festejos de uno de los géneros musicales más espectaculares de la industria, se nos ocurre pensar, tú que tipo de salsero eres, es decir que personalidad adoptas en tu vida diaria si eres fan de la salsa.

Enseguida te vamos a presentar los tipos de salseros que existen, esos que van a festivales o que los puedes identificar en las fiestas, por ejemplo, el clásico que no sabe nada de salsa, pero se rifa con los pasos en la pista de baile o al revés, el experto que no puede ver un error en su coreografía porque se vuelvo “loco”.

Tips de seguridad si vas al SalsaFest 2023

Ante de darte el significado de cada personalidad que se adopta en el mundo de la salsa, primero te damos algunas recomendaciones de seguridad que nos compartieron los organizadores del SalsaFest 2023, todo con la intensión de que sea un evento divertido, que te la pases espectacular, ya sea que bailes o simplemente vayas a escuchar a tu artista favorito.

Va la lista de los objetos que no te van a dejar pasar al Salsódromo de Boca del Río durante la edición 2023 del SalsaFest, aquí te los dejamos:

Doble Vía SalsaFest 2023: ¿Dónde puedo aprender a bailar salsa en Xalapa? Te contamos [Video]

Drogas o estupefacientes

Bebidas alcoholicas

Alimento y bebidas

Dispositivos laser

Piratecnia

Luces de bengala

Cinturones

Envases de vidrio o aluminio

Hieleras

Cigarros electrónicos y vapeadores

Aerosoles de cualquier tipo

Armas de fuego

Objetos corto-punzantes

Tripies, drones, monopies y/o selfie stick

Podría sonar exagerado, pero la idea es que tengas una gran experiencia y el control de todo lo que dejan pasar al festival es para darte un evento de calidad, aunque muchos de los usuarios de la cuenta de Facebook del SalsaFest Veracruz dejaron claro que no están de acuerdo con los objetos que no dejarán entrar el Salsódromo de Boca del Río.





Van los tipos de salseros que existen en el SalsaFest 2023

Queremos ser claros, cualquier tipo de personalidad en la salsa es válido, mientras no cause algún conflicto en el festival, fuera de eso ¡adelante! Te vamos a dejar algunos tipos de salseros con los que te podrías encontrar durante el SalsaFest 203, en caso que no veas a alguno ¡tú podrías ser uno de ellos!

Tipo de salsero y su definición:

Salsero intenso , tiene el outfit más producido, saca los pasos de baile más difíciles, su canción favorita es “Yo no sé mañana” de Luis Enrique, se sabe todas las canciones y las canta a todo pulmón.

, tiene el outfit más producido, saca los pasos de baile más difíciles, su canción favorita es “Yo no sé mañana” de Luis Enrique, se sabe todas las canciones y las canta a todo pulmón. Salsero maestro , corrige a su pareja al bailar, se avienta una coreografía con la gente que tiene cerca, su canción favorita es “Conteo regresivo” de Gilberto Santa Rosa.

, corrige a su pareja al bailar, se avienta una coreografía con la gente que tiene cerca, su canción favorita es “Conteo regresivo” de Gilberto Santa Rosa. Salsero popular , es el alma de la pista, saca a bailar a los que están sentados, saludo a todo mundo, su canción favorita es “Persona ideal” de la agrupación Adolescente Orquesta.

, es el alma de la pista, saca a bailar a los que están sentados, saludo a todo mundo, su canción favorita es “Persona ideal” de la agrupación Adolescente Orquesta. Salsero romántico , te dedica canciones de salsa, sabe ligar bailando, su sueño es pedir matrimonio en el escenario de Salsa Fest.

, te dedica canciones de salsa, sabe ligar bailando, su sueño es pedir matrimonio en el escenario de Salsa Fest. Salsero que no sabe bailar, no conocer los nombres de las canciones, la pasa bien, pero no sabe ni un paso de baile, se la pasa aplaudiendo toda la canción, espera a que la gente baile en grupo para pasar desapercibido.

Ya tienes a los tipos de salseros que existen en el Salsa Fest 2023, te identificas con alguno o conoces otro tipo de salsero, platícanos, recuerdo que este tipo de publicaciones son con la idea de darle un poco de buen humor a los fanáticos de la salsa, pero dijeran los que saben “entre broma y broma, la verdad se asoma”.

En el caso que seas de los que no saben bailar, ¡no te preocupes! Aquí te dejamos otro paso que podrías practicar antes del inicio del SalsaFest 2023: