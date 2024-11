Foco rojo en Veracruz por aumento en casos de VIH; hay carencias en sector salud

El Estado ha fallado en la atención a las personas con VIH porque no se considera un problema de salud pública, pese que la entidad sigue siendo un foco rojo, señaló Patricia Ponce Jiménez, integrante del Sistema Nacional de Investigadores y es Coordinadora de Grupos de Estudios sobre Género en el Ciesas-Golfo.

"No está considerada (la enfermedad) como un problema de salud pública y cuando salimos a decirlo el Secretario en turno, quien sea en su momento, sale a desmentirnos", expuso.

En conferencia de prensa, indicó que Veracruz es el estado que ha estado siempre en los primeros lugares en personas con VIH, debido a las múltiples carencias en el sector salud.

¿No te has unido a nuestro canal de WhatsApp? Síguenos y checa toda la información de Veracruz en tu celular ¡Es gratis!

Recordó que anualmente la Federación entrega alrededor de 400 millones de pesos en medicamentos retrovirales, pero, además de ello, no hay atención integral, no se otorgan condones ni se brindan los medicamentos extra que se requieren.

El Estado ha fallado en la atención a las personas con VIH porque no se considera un problema de salud pública | Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

"La Secretaría Salud federal y la Secretaría de Salud de Veracruz no se han tomado en serio esta enfermedad, están diciendo que para el 2030 se comprometieron a darle fin a la epidemia, pero no se va a cumplir", dijo.

Salud ¿Qué pasa con los adultos mayores que viven con VIH? En Seminario se analizará el tema

Puntualizó que a este hecho se le tiene que sumar la falta de recursos económicos, ya que el Congreso de Veracruz tiene años que no etiqueta dinero para el VIH.

"Hay recursos para la Secretaría de Salud, pero hasta que estuvimos en la mesa de negociación hubo recursos, dicen: ahí les van 50 millones y el secretario los reparte como quiere, un programa que podría tener 20 millones, como en su momento los tuvo, sólo recibe 5 millones, entonces no alcanza el dinero", expresó.

Destacó que el desinterés de las autoridades de salud se debe a que se consideran que las personas "no se mueren", lo cual es un error porque "Veracruz tiene el primer lugar a nivel nacional en mortalidad en VIH, el primer lugar en muertes femeninas a causa del VIH y el primer lugar en mortalidad de mujeres embarazadas con VIH".

¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! Aquí podrás encontrar contenido de calidad y de los temas más relevantes de Veracruz



"No se deberían morir, pero sigue pasado, ¿Qué sucede?, que la Secretaría de Salud recibe del Gobierno federal apoyo en retrovirales, esos no los compran, son cerca de 400 millones de pesos que mandan en medicamentos para tratar a las personas con VIH, con nombre y apellido, y ya, nada más buscan que no se mueran, pero no reciben una atención adecuada, las mujeres embarazadas no reciben las cesáreas porque el doctor dice que se va a contagiar, lo hemos denunciado muchas veces, claro que se mueren", comentó.

Carencias en Veracruz para atender a pacientes con VIH

Manifestó que se carece, además, de acciones de detención oportuna, de prevención, de atención integral y capacitación en el personal del sistema de salud.

El desinterés de las autoridades de salud se debe a que se consideran que las personas "no se mueren" | Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

"No hay condones masculinos ni femeninos, a las trabajadoras sexuales se les reparte una tira de cinco condones cada mes, a los estudiantes no les reparten porque eso le toca a la UV, entonces la bola va creciendo, no hay pruebas de detención oportuna y si las hay están contadas y encerradas en la Jurisdicción Sanitaria", expuso.

Como ejemplo de la falta de actuación de las autoridades, comentó que el año pasado la Secretaría de Salud ofertó un curso sobre discriminación, un curso sobre lenguaje inclusivo y uno de respeto a la diversidad sexual, en los cuales no se inscribió ningún trabajador.

Te puede interesar: Por el Día Internacional del Hombre habrá jornada de vasectomías en Xalapa

Mencionó que también se tiene una carencia en educación sexual adecuada, campañas de discriminación y acciones sociales que permiten el crecimiento de los actos de criminalización.

"Si estamos en los primeros lugares y vamos a seguir siendo mientras no se atienda el problema, se nos dice que hay muchos casos porque somos muchos, pero toda esta problemática tiene que ver con la falta de reconocimiento y compromiso de las autoridades", manifestó.





Mantente informado de este y más temas en nuestro canal de YouTube ↓