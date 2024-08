Búlgaros de leche o kéfir: ¿Qué son y cuáles son sus propiedades?

El llevar una dieta balanceada y comer a nuestras horas son hábitos que ayudan a mantener la salud, claro aunado a una rutina de ejercicio diario sería ideal para estar en forma tanto físicamente como mentalmente.

Pero en los últimos años las personas se han interesado más en temas de alimentación saludable, esto a raíz de que en las redes sociales se están difundiendo los daños que provocan los alimentos procesados y con conservadores.

Es por ello que hombres y mujeres buscan estar más informados y sobre todo cuidar su cuerpo al saber que le están dando a su cuerpo diariamente. Por ello los alimentos orgánicos han ganado terreno en el mercado actual.

Pero desde hace años existe una alternativa para ayudarnos a mantener nuestra salud, nos referimos a los búlgaros de leche o kéfir, pero ¿sabes qué son?

Comenzaremos por explicarte que los búlgaros de leche son un grupo de bacterias Gram positivas anaerobias facultativas, denominadas así debido a que la mayoría de sus miembros puede convertir la lactosa y otros monosacáridos en ácido láctico.

Se caracteriza por ser pequeños granos de color blanco o medio amarillento, que se parecen a mini coliflores o granos de arroz cocidos, tienen un olor similar a queso y a jocoque. Son una unión simbiótica de varios micro organismos y levadura.

Ahora bien el kéfir es un resultado de dejar reposar los búlgaros en leche y como resultado se obtiene un producto similar a un yogur al cual se le conoce como el famoso kéfir.

Este producto es fácil de hacer en casa, solo necesitas la materia prima que son los búlgaros y en la actualidad son fáciles de conseguirlos, y con ellos puedes hacer el kéfir y consumirlo ya que al ser un probiótico te ayudará a mantener sana tu flora intestinal.

¿Qué cuidados deben tener los búlgaros?

Es importante que si estás pensando en ocupar búlgaros, estos deben tener ciertos cuidados especiales para que no se descompongan. Uno de ellos es que los búlgaros no deben tocar nada de metal, es decir no los deberás guardar en trastes de este material.

Por ello se recomienda guardarlos en frascos de plástico o cristal, además de colarlos con productos de plástico. Los puedes guardar de preferencia en recipientes de cristal y como consejo es favorable que les dé el sol de forma indirecta ya que eso ayuda a la fermentación.

¿Cómo preparar kéfir?

El kéfir es muy fácil de obtener ya que solo deberás colar los búlgaros que ha dejado un día antes remojando en leche, al colarlos el líquido obtenido es lo que se le conoce como el kéfir y lo puedes mezclar con alguna mermelada o consumirlo así al natural.

Se caracteriza por ser pequeños granos de color blanco o medio amarillento, que se parecen a mini coliflores o granos de arroz cocidos, tienen un olor similar a queso / Foto: Cortesía / Gobierno de México

Debido a su fácil producción y los beneficios que deja al cuerpo, los búlgaros son una buena opción para mujeres y hombres que buscan un ingreso extra. Y es que en la actualidad este producto está siendo comercializado a través de las redes sociales por algunas personas.

En sus anuncios se explica los beneficios de consumir búlgaros y de igual forma se ponen los precios del producto, ya que es un producto que tiene demanda al ser un alimento saludable.

Cabe mencionar que algunas personas los consumen de forma natural en las mañanas, pero hay otras que les gusta darle un sabor más agradable y por ello lo mezclan con mermeladas, frutas o lo endulzan con azúcar o miel.

Ahora ya lo sabes, los búlgaros son un alimento saludable y fácil de preparar en casa y lo más importante con pocos cuidados ¿te animas a probarlos?