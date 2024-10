Cáncer de mama en Veracruz disminuye hasta en 936 casos respecto a 2023

“Cuando me dijeron que tenía cáncer, lo primero que pensé es que me iba a morir. Ahora creo que lo principal es estar acompañada y no rendirse. Sí hay esperanza”, expresa Natalia en el Mes de la Sensibilización del Cáncer de Mama.

A sus 44 años, la veracruzana es una sobreviviente de cáncer, pero todavía lidia con la ansiedad, la depresión y no estar lista para verse a sí misma. “No he recuperado mi peso, me siento fea y malagradecida porque salí de esta y debería estar feliz, supongo… Lloro mucho cuando me baño y no puedo verme en el espejo. La psicóloga me dice que es parte del proceso”, narra la docente, madre de dos hijos, quienes, afirma, son su motor para seguir adelante.

“Si te dijeron que tienes mastitis, pide una segunda opinión”

Efectivamente, con detección oportuna es curable, afirma en entrevista la cirujana mastóloga Patricia Castro de los Reyes, quien además de enfatizar en la prevención, llama a no olvidar que ya no es un problema de personas adultas, pues están documentados casos de jóvenes e incluso de adolescentes.

Cáncer de mama afecta también a mujeres jóvenes e incluso adolescentes / Foto René Corrales / Diario de Xalapa

Puntualiza que en México poco más del 50 por ciento de los casos se produce en mujeres sin antecedentes familiares de este tipo de cáncer, por lo cual, todas deben hacerse su exploración mensual en casa y realizarse mastografía anual después de los 40 años.

En el inicio de quien recibe un diagnóstico positivo de tumor maligno de seno, la subespecialista apunta como muy importante buscar una segunda opinión.

Señala como un error común el que los médicos con poca experiencia confundan el cáncer de mama con mastitis.

“Conozco pacientes jóvenes que fueron tratadas por meses con antibióticos porque la mama estaba caliente y roja, y no mejoraba. Claro que no iba a mejorar porque no era mastitis”, declara.

Sus sugerencias son las siguientes: “Si te dijeron que tienes mastitis, pide una segunda opinión, busca un mastólogo; si te dijeron que tienes mastitis y ya pasaste el primer ciclo y estás empeorando en vez de mejorar, cambia de médico”.

Además, “si te dijeron que tienes mastitis, no estás mejorando y no te han tomado una biopsia, pídela. No se confíen, pidan segundas opiniones y, si es posible, pidan una segunda biopsia”, indica.

Para estar bien informados y ante el temor que causa la palabra “quimioterapia”, explica que este tratamiento es sistémico, es decir, afecta a todo el cuerpo, pero también está la radioterapia, focalizada en la zona donde estuvo la enfermedad.

“Si la cirugía nos ayuda a eliminar las células tumorales en esa zona anatómica, tanto en mama como en axila, la radiología lo que hace con energía de alta densidad es ‘matar’ lo que haya podido haber quedado en el sitio donde estaba el tumor”. La fatiga es una de las reacciones principales.

Especialista lamenta el peregrinar de muchas pacientes por obtener atención médica / Foto René Corrales / Diario de Xalapa

Apunta que la administración de radiología no es algo que decida la paciente, sino el médico tratante, dependiendo de cada caso, y actualmente se emplea en la denominada “cirugía conservadora” (no se retira toda la mama).

“El cáncer de mama no es una receta de cocina que se sigue igual en todas las pacientes. Es una enfermedad dinámica y el tratamiento va cambiando conforme se van obteniendo -o no- los resultados”.

La médica expone la necesidad de mejoras al sistema de salud de México, pues lamenta el “peregrinaje” de algunas mujeres, no solo para un diagnóstico sino también para tratamiento, control, vigilancia epidemiológica y salud mental. Recuerda además que el cáncer de mama no es exclusivo de las mujeres.

Casos presentan disminución

De acuerdo con la Secretaría de Salud Federal, hasta la semana 39 de este año, en Veracruz hay una disminución de casos de tumor maligno de mama con respecto a 2023.

La información preliminar del Boletín Epidemiológico indica el diagnóstico positivo de 721 personas: 20 hombres y 701 mujeres. El año anterior, en el mismo periodo, estaban documentados mil 657 casos.

Indican que el cáncer de mama también afecta a hombres / Foto René Corrales / Diario de Xalapa

En cuanto a las principales causas de muerte en la entidad, la última información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2024) expone que, igual que en 2023, en el primer trimestre de 2024, los tumores malignos se encuentran en el tercer lugar, tanto en hombres como en mujeres, aunque no detalla los porcentajes correspondientes a cáncer

En el módulo de la Mujer del DIF municipal de Xalapa y Secretaría de Salud de Veracruz difunden que algunos de los factores de riesgo relacionados con el desarrollo del cáncer de mama son los hereditarios y las mutaciones de los genes BRCA1, BRCA2 y p53.

Los reproductivos, por el uso prolongado de anticonceptivos orales y terapias de sustitución hormonal, el inicio de la menstruación a edad temprana, la aparición tardía de la menopausia, el primer embarazo en edad madura, el acortamiento de la lactancia materna y no tener hijos.

Algunos de los síntomas son aparición de un bulto o masa en el seno, cambios en la forma, tamaño o aspecto de la mama o el pezón, y secreción o sangrado por el pezón.

Entre las recomendaciones para disminuir el riesgo de desarrollar cáncer de mama está mantener una dieta balanceada en fibra, verduras, frutas y proteínas; evitar la ingesta de alcohol y no consumir tabaco.

Si se es mamá, practicar la lactancia materna, apostar por actividad física y limitar la exposición a sustancias carcinógenas, como rayos ultravioletas de la luz solar o humos de autos, de cigarrillos y de leña.

