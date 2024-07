Consumo de drogas comienza a temprana edad actualmente; experto explica los focos rojos

Es importante que los menores que vacacionan en casa estén supervisados para evitar el abuso en el uso de celulares y computadoras y minimizar el riesgo de que accedan a información inadecuada que los lleve a las adicciones, explica el médico del Centro de Integración Juvenil (CIJ-Xalapa), Daniel Castañeda Enríquez.

¿A qué edad comienzan los jóvenes a consumir drogas?

Advierte que cada vez el consumo de drogas y otro tipo de sustancias se inicia a menor edad, en promedio entre los 12 y 14 años, por lo que debería ser una prioridad darles tiempo de calidad a los menores en el periodo vacacional y supervisarlos para que no pasen tanto tiempo con aparatos como celular y computadoras.

Advierte que cada vez el consumo de drogas y otro tipo de sustancias se inicia a menor edad, en promedio entre los 12 y 14 años | Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

Exhorta a los padres de familia a no dejar el cuidado de los niños a los dispositivos tecnológicos, “hay que tener mucho cuidado con eso porque no siempre la información a la que acceden es la adecuada para su edad, eso es un peligroso. No es algo benéfico”.

Pidió a los padres estar atentos a ciertas actitudes que son focos rojos. Una primera señal es que se alejan del entorno familiar, no platican con sus papás y hermanos y no se integran en las actividades cotidianas.

Indica que cuando un menor consume alguna sustancia prohibida siempre hay señales, por lo que hay que estar atentos para apoyarlos y evitar que el problema avance.

Expone que algunos chicos que caen en las adicciones lo hacen por las presiones sociales que viven en casa o en la escuela. "Esto puede ser motivado porque les afectan los problemas entre sus padres o porque los “amigos, los invitan y ellos no saben decir que no porque pena o porque intentan pertenecer a un cierto grupo y eso es un riesgo que los lleva a empezar en el consumo, primero de alcohol y luego de otras sustancias como marihuana, cocaína o cristal”.

Añade que no es lo mismo un joven que se inicia lo haga solo por experimentar o ser aceptados por ciertos amigos, que el que lo hace porque vive en un entorno familiar violento o agresivo o tienen algún padecimiento como depresión, “estos últimos factores hacen que se enganchen en el mundo de las adicciones”, explica.

Es por eso, agrega, que el periodo de vacaciones es vital para que los padres convivan con sus hijos y tengan un tiempo de calidad con ellos, que conozcan sus hábitos y los guíen, “porque así es más fácil evitar los factores externos negativos”.

Expone que algunos chicos que caen en las adicciones lo hacen por las presiones sociales que viven en casa o en la escuela | Foto ilustrativa: René Corrales / Diario de Xalapa

En ese sentido, reiteró que los infantes que permanecen con sus padres, que hacen deportes o alguna actividad recreativa en este periodo, son menos propensos a caer en las adicciones, “por eso los invito a atender y supervisar a los hijos porque eso les permitirá apoyarlos en sus estudios y conocer sus gustos y sueños, eso ayuda a mantenerlos a salvo de situaciones como es el consumo de sustancias prohibidas”.