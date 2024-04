¿Cómo se construye el autoestima de las infancias? Psicóloga pide escucharlos y amarlos

Ante el aumento de suicidios y el acceso a redes sociales que los exponen a otras formas de vida y al excesivo interés por la apariencia con posible desenlace de trastornos mentales, la psicóloga clínica Lili Jiménez Orozco recomienda a familiares y tutores reforzar la autoestima de niñas, niños y adolescentes.

Explica que es urgente fortalecer la capacidad personal para valorarse, amarse, apreciarse, aceptarse y respetarse, además de saberse digno y respetable; la especialista comparte recomendaciones sobre cómo lograrlo.

Sus sugerencias se dan en un contexto en el cual el suicidio infantil se sitúa en México como la cuarta causa de muerte en personas de 10 a 14 años, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con esta fuente, en Veracruz, en 2020, hubo 27 casos; en 2021, 18, y en 2022, 21, entre las edades de 10 a 17 años.

¿Cómo se desarrolla la autoestima?

En conferencia virtual pública explicó que en las edades tempranas se logra con un trato amoroso, brindando seguridad, con la aplicación de reglas y límites firmes, así como enseñar a respetar a las personas.

A los familiares les recomienda escuchar, reconocer y aceptar sus sentimientos, tratarlos con respeto, aceptar su personalidad, elogiar los logros, trabajar la sinceridad, no definirlos por sus conductas y dar responsabilidades, independencia y libertad.

Aunque la psicóloga apunta que la formación de la autoestima es personal, explica que está ligada con el autoconocimiento, reconocer habilidades y recursos, así como las debilidades y limitaciones.

Hay un aumento de suicidios y el acceso a redes sociales que los exponen a otras formas de vida y al excesivo interés por la apariencia | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

“También tiene que ver con el autocuidado, pues no puedo querer algo que no conozco y si quiero algo, lo cuido”, subraya.

¿Cuántos factores tiene la autoestima?

La autoestima, explica, tiene cuatro factores: actitudinal, la forma como se reacciona, piensa, actúa, ama y siente por sí mismo, y cognitivo, referente a las ideas, opiniones, creencias y percepciones que posee la persona respecto de sí misma.

Los otros dos componentes nombrados son el afectivo y el conductual, un autoconcepto que influye en la decisión de enfrentar nuevos retos o iniciar cosas; está determinado por el autoconcepto “de qué me considero capaz”.

En las edades tempranas se logra con un trato amoroso, brindando seguridad, con la aplicación de reglas y límites firmes | Foto ilustrativa: Galo Cañas / Cuartoscuro.com

“Si creo que no puedo lograrlo, no lo voy a intentar, pero si creo en mí mismo, estaré preparado para enfrentar los retos u obstáculos con mayor naturalidad”.

¿Cómo se desarrolla la autoestima? Indica que a diario, desde los primeros años de vida a partir de la interacción familiar, escolar y social.

“Todos los acontecimientos en los que interviene una persona contribuyen a crear expectativas sobre quién es, cuánto y por qué vale, o bien, se confirma, una y otra vez, las hipótesis que se estableció en algún momento”.

Añade que tener autoestima alta permite saber que se cuenta con las herramientas y habilidades para enfrentar retos, además, se desarrolla la empatía, el saber que se pueden cometer errores, “tanto uno como los demás, pero no definen”.

Contar con autoestima alta permite tener motivación para alcanzar lo que se desee por saberse capaz de lograrlo y se va a disfrutar de las cosas por saberse merecedor de situaciones buenas, agrega.

De acuerdo con lo dicho por la psicóloga, una persona con alta autoestima es responsable de sus acciones y se vale por sí misma en la vida, además, por saberse merecedora, puede pedir ayuda, si la necesita.

¿Cómo identificar el autoestima baja?

La especialista convoca a identificar la autoestima baja: “Está presente en quien no se ama, no se acepta y no valora sus cualidades, pues piensa que no puede o no sabe nada”.

Tener autoestima alta permite saber que se cuenta con las herramientas y habilidades para enfrentar retos, además, se desarrolla la empatía | Foto ilustrativa: René Corrales | Diario de Xalapa

Además:

No valora sus talentos

Le tiene miedo a lo nuevo y evita riesgos

sufre de ansiedad y nerviosismo

Es pasiva

Evita tomar la iniciativa

Es aislada

Casi no tiene amigos

No le gusta compartir

Aunque subraya la importancia de contribuir al desarrollo de la autoestima en la infancia y adolescencia, enfatiza que es importante en cualquier etapa de la vida.