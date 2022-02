Así se realiza la interrupción legal del embarazo antes de las 12 semanas de gestación

De acuerdo con la OMS (Organización Mundial de la Salud), y la FIGO (Federación Internacional de Ginecobstetricia, existen dos métodos seguros para la interrupción legal del embarazo antes de las 12 semanas de gestación; aquí te decimos cuáles son estos procedimientos.

Ambos son eficaces y le permiten a las mujeres interrumpir embarazos no planeados o no deseados, siempre tomando en cuenta su salud, además, la justicia, puesto que en ocasiones, muchas mujeres víctimas de violación o demás injusticias, acuden a realizarse abortos.

¿En qué consiste el aborto con medicamentos?

El aborto con medicamentos es un método que consiste en ingerir tabletas (la dosis es indicada por el médico), suele recomendarse para pacientes que tienen 12 semanas de gestación o menos.

La efectividad de este método es de entre un 95 y 98% cuando se utilizan dos medicamentos combinados (misoprostol y mifepristona). Por otro lado, también suelen usar el misoprostol solo, el cual tiene una eficacia del 85%.

¿Cuáles son las ventajas del aborto con medicamentos?

Se trata de un procedimiento no invasivo, por lo tanto, puede realizarse en casa, siempre y cuando se cuente con la orientación o asistencia de un personal médico capacitado.

Cabe mencionar que, luego de tomar la dosis indicada, es necesario comprobar que dicho procedimiento se realizó de manera correcta.

¿En qué consiste el aborto de aspiración por vacío?

La aspiración por vacío es un procedimiento para practicar el aborto. Mediante este se extrae el contenido intrauterino por medio de una cánula (parecida a una jeringa) que está conectada a un aspirador portátil, mismo que permite crear vacío manualmente.

Este es recomendado por la OMS y por la FIGO, debido a que se trata de una técnica segura, eficaz y actualizada a la modernidad (contrario al legrado y otros procedimientos).

¿Cuál es la eficacia y ventajas del aborto por medio de aspiración por vacío?

La eficacia de este método es del 98%, siempre y cuando se practique dentro de las primeras 12 semanas de gestación. Cabe resaltar que, debe realizarse por personal médico profesional y capacitado que cuente con el equipo necesario.

Las ventajas de este procedimiento son las siguientes:

Es ambulatorio , por lo tanto, la paciente no requerirá hospitalización. Después de finalizar el procedimiento, podrá retirarse a casa, siempre y cuando su médico lo permita.

, por lo tanto, la paciente no requerirá hospitalización. Después de finalizar el procedimiento, podrá retirarse a casa, siempre y cuando su médico lo permita. Durante este, no se necesita aplicar anestesia general.

¿Por qué se interrumpe el embarazo antes de las 12 semanas de gestación?

De acuerdo con datos de la investigación ‘La interrupción del embarazo antes de las doce semanas’, realizada por el Licenciado y Doctor en Derecho y ex rector de la UNAM, Jorge Carpizo, lo que distingue al ser humano es su corteza cerebral, la cual en el embrión de 12 semanas no está formada, razón por la que dentro de ese lapso el embrión no es un individuo biológico caracterizado, ni una persona, tampoco un ser humano. .

De acuerdo con la FIGO , la mayoría de niñas y mujeres recurren al aborto casi al iniciar su embarazo, no obstante, hay otras que necesitan servicios después de las 12 semanas. Por ejemplo, en algunas de ellas es posible detectar anomalías fetales, que generalmente no aparecen hasta el segundo trimestre y es allí cuando las circunstancias de la vida pueden cambiar y poner en riesgo su salud.

¿El aborto es legal en Veracruz?

Así es, en julio de 2021, el Congreso de Veracruz despenalizó el aborto hasta la semana 12 de gestación. Con esto, cualquier mujer que decida interrumpir su embarazo y este dentro de este límite, puede practicarse un aborto legal.

Clínica que realiza la interrupción legal del embarazo antes de las 12 semanas de gestación en Veracruz

La Fundación Marie Stopes México llegó a Veracruz para ofrecer un método legal para las mujeres que deseen abortar, ya sea en el hospital o en su propio domicilio (tienen envíos de paquetes para interrumpir el embarazo).

Dicha clínica se encarga de realizar los dos procedimientos antes mencionados de manera segura y siguiendo los protocolos establecidos por la OMS. Stopes México tiene presencia en México, Oaxaca y Veracruz.

Niñas la Fundación Marie Stopes ya esta en Veracruz., 💚

Cuentan con servicios de ILE, métodos anticonceptivos y de ITS.

Si deseas obtener más información acerca del aborto seguro y legal, puedes visitar la siguiente página.





