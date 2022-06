¿Fresas o rastrillos usados? Las razones por las que podrías contagiarte de Hepatitis

Especialistas investigan varios casos de hepatitis tipo A y la causa podría parecerte un tanto extraña, ¿fresas o rastrillos usados?, te decimos las razones por las que podrías contagiarte de esta enfermedad y en qué sitio se presentó un brote de esta misma.

Cabe destacar que, de acuerdo con la Asociación Catalana de Pacientes Hepáticos (ASSCAT), la hepatitis provoca que el hígado se inflame, órgano vital que se encarga de producir la bilis, filtrar la sangre, controlar el nivel de hormonas, entre otras funciones importantes.

¿Cuáles son los tipos de hepatitis y cómo se pueden contraer?





Hepatitis A





Esta se puede contraer al consumir alimentos o agua contaminados, no obstante, también puede contagiarse al tener prácticas sexuales. El paciente suele recuperarse después de unas semanas y solo provoca una pequeña infección.





Hepatitis B





Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), en el mundo hay aproximadamente 260 millones de personas con esta enfermedad. Suele transmitirse cuando el semen, la sangre o algún otro líquido corporal de alguien enfermo entra en contacto con una persona sana.

La hepatitis B puede causar cáncer de hígado o cirrosis, por lo tanto, es más grave que la A.





Hepatitis C





Este tipo suele contagiarse debido a la exposición a sangre contaminada, la mayoría debido a transfusiones de sangre, compartir rastrillos con pacientes enfermos o incluso por usar jeringas reutilizadas ya sea para hacerse piercings o tatuajes.

La hepatitis C puede volverse crónica. La organización World Hepatitis Alliance definió a esta enfermedad como una ‘epidemia silenciosa’.





Hepatitis D





La hepatitis tipo D solo afecta a pacientes que tienen hepatitis B, pues necesita dicho virus para instalarse y sobrevivir.

Puede contraerse debido al uso de jeringas contaminadas para realizar algún tatuaje, consumir drogas, etc.





Hepatitis E





También se transmite luego de consumir alimentos o agua contaminada (frutas sin que no fueron lavadas correctamente, verduras crudas, etc). No provoca enfermedad crónica.





¿En dónde investigan casos de hepatitis relacionados con el consumo de fresas?





En Estados Unidos y Canadá las autoridades sanitarias investigan casos de hepatitis A relacionados con paquetes de fresas contaminadas. Hay por lo menos 27 personas infectadas.

Los lotes de esta fruta se comercializaron entre el 5 de marzo y el 25 de abril, por lo que las autoridades alertaron a la población estadounidense.

Se trata de fresas orgánicas de las marcas FreshKampo o HEB, las cuales se vendieron en supermercados como Walmart, Safeway, Weis Market, WinCo Foods y otros.

Los CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades) se están encargando de realizar las investigaciones correspondientes.