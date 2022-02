Este truco evita que te marees al viajar en carretera

Viajar es una de las actividades favoritas de miles de personas, sobre todo en tiempos de pandemia, pues a cualquiera le cae bien una escapada al campo, a unas cabañitas o a un pueblito mágico, no obstante, existe un padecimiento que muchos sufren al subirse a un automóvil, y se trata de la cinetosis, que son los molestos mareos; aquí te decimos que es este padecimiento y un increíble truco para evitar que te marees al viajar en carretera.

Si conoces a alguien que batalla cada vez que emprenderá un viaje en auto o si tu eres esa persona, te interesa esta nota, pues te diremos todo lo que necesitas saber para evitar más sufrimientos y disfrutar ese viajecito que tienes en mente sin la necesidad de llevar una bolsa o las típicas pastillitas para las náuseas.





¿Qué es la cinetosis?





Se trata de un padecimiento que suelen presentar las personas al estar en movimiento, provoca mareo e incluso náuseas. Suele ser más común en niños de entre 3 y 12 años, sin embargo, también los adultos pueden padecerla.

Las mujeres embarazadas también son muy propensas a sufrir la cinetosis, mejor conocida como ‘el mal de movimiento’.





¿Por qué las personas se marean al viajar en carretera?





Los mareos que sienten las personas al viajar en un automóvil son una respuesta fisiológica, pues el sistema de equilibrio (el cual se encuentra ubicado en el oído interno) reacciona ante la disonancia entre lo que estamos viendo (movimiento), y lo que sentimos (movimiento).

También sucede cuando el cerebro procesa información contradictoria de sus sensores de movimiento, que son los ojos, los canales semicirculares y los sensores musculares. Un ejemplo es cuando vas en un auto y te quedas mirando fijamente algo que no no se mueve, como el asiento o una revista, lo cual no coincide con el coche que va en movimiento.

¿Cuáles son los síntomas de la cinetosis?

Algunos de los síntomas más comunes de la cinetosis son:

La persona siente cansancio.

Palidez en el rostro.

Sudoración excesiva.

El pulso se acelera, al igual que la frecuencia cardiaca.

Inestabilidad.

Dolor de cabeza intenso.

Náuseas.

Vómito.

Los mareos que sienten las personas al viajar en un automóvil son una respuesta fisiológica | Foto: Pixabay

¿Cómo puedo evitar la cinetosis?

Existen varias cosas que las personas pueden hacer para evitar estos molestos mareos, sin embargo, lo primero es evitar la ansiedad que podría presentarse ante algún viaje. También es importante despejar la mente y no estar pensando todo el tiempo en ello.

Estos hábitos podrían ayudarte para evitar los molestos mareos:

Debes descansar bien antes del viaje.

Puedes intentar dormir durante el trayecto.

Evita leer mientras viajas u observar algún punto fijo.

Procura ir en el asiento delantero.

Haz paradas constantes para ir al baño o estirar las piernas.

Procura que el conductor maneje bien y no haga arrancones o frene de golpe.

Mantén las ventanillas abiertas y no vayas muy abrigado.

Si el viaje será muy largo evita comer ligero, y si será corto lo mejor será evitar los alimentos.

Evita el alcohol y el cigarro, pues estos aumentan las posibilidades de sentir náuseas.





¿Cuál es el truco que evitará que me maree al viajar en carretera?

El sorprendente truco que te ayudará a no marearte mientras viajas en carretera es una recomendación de Cocinatis , un sitio especializado en recetas y demás tips.

Se trata de nada más y nada menos que de comer un helado justo cuando comienzas a sentir los síntomas del mareo, puesto que se cree que la sensación fría ayuda a aliviar el estómago, por lo tanto, calmará la sudoración y las molestas náuseas.

El helado podría ser la solución para estos molestos mareos | Foto: Pixabay





