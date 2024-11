Comunidad trans tiene más probabilidades de tener cáncer de próstata y testicular

Veracruz, Ver.- México necesita una reestructuración de sus modelos sanitarios, por lo que es fundamental identificar y desarrollar herramientas adecuadas para implementar nuevas políticas públicas que garanticen un acceso abierto y equitativo a los pacientes oncológicos.

La doctora especialista en oncología y presidenta de Urología Latinoamérica (Urolatam), Ana María Autrán Gómez dio a conocer que en América Latina no hay cifras precisas de cuántos hombres y mujeres trans sufren de cáncer de próstata, de ahí las jornadas de salud urológicas de prevención y detección.

“En Europa tenemos un acceso a la sanidad, en donde el acceso a la salud es universal, abierto y gratuito, en donde una quimioterapia no cuesta, una radioterapia no cuesta, un diagnóstico es oportuno y esto es un derecho que todos los mexicanos debemos de tener”, apuntó.

Dio a conocer que desde 2022 se lleva a cabo una jornada anual de detección de tumor de próstata y testículo, y que a través de esas se han dado cuenta de la falta de atención médica de la población que acude. Por ejemplo, dijo, en 2022 de los 326 pacientes que asistieron a las jornadas, un 24 por ciento de la población no tenía atención médica.

Para 2023, durante la segunda jornada, la cifra de personas que acudieron a realizarse un estudio prostático y testicular sin ningún tipo de asistencia social subió a un 28 por ciento, de un total de 586.

La especialista precisó que estas cifras son alarmantes, por lo que desde su trinchera hace lo posible por otorgar servicios médicos gratuitos para que la población con órgano reproductor masculino, tenga el acceso a una atención multidisciplinaria en materia de salud urológica.

Población trans, la más vulnerable

Autrán Gómez dio a conocer que en a través de jornadas enfocadas en el sector médico se ha buscado proporcionarles las herramientas básicas, para que la comunidad transgénero comience a cuidar su salud, desde el punto de vista oncológico.

Dio a conocer que desde 2022 se lleva a cabo una jornada anual de detección de tumor de próstata y testículo | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

Y es que, lamentó que continúa la discriminación en contra de la comunidad transgénero.

Desde el punto de vista urológico, los pacientes transgénero deben conocer el proceso adecuado para la reasignación de género, desde la parte quirúrgica, hormonal y psicológica. Sin embargo, cuando estas personas no cuentan con la información necesaria, ponen en riesgo su salud.

“En la reasignación de género, se queda la próstata, y si son pacientes que tienen antecedentes de cáncer de próstata, tienen que tener una salud oncológica de seguimiento; tratamos de incluir, este programa es inclusivo y realmente es para ellas”.

Además de enfrentarse a enfermedades de transmisión sexual, la comunidad transgénero se enfrenta a discriminación, por lo que desde el sector salud, se debe de proporcionar las herramientas, para que tengan acceso a una adecuada atención médica y diagnósticos oportunos.

A través de jornadas médicas se ha buscado proporcionarles las herramientas básicas, para que la comunidad transgénero comience a cuidar su salud | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

Este tema, consideró la especialista, se debe trabajar constantemente, ya que el camino de aprender del sector salud sobre la comunidad transgénero, aun es largo. La colaboración, educación y formación forman parte crucial para terminar con discriminación y desigualdad sanitaria.

Comunidad trans busca cuidar su salud

Vianey Jefry, presidenta del Movimiento de Inclusión Trans refirió que es importante que este sector de la población acuda a jornadas médicas, de esta manera se puede terminar con la discriminación, transfobia, con un sistema patriarcal y misógino.

“Lo que necesitamos es que nos apoyen estas mujeres trans, porque necesitamos que nos unamos para poder hacer esa fuerza y seguir pidiendo los derechos. Todos estos temas los tenemos que tratar de una manera pacífica”.

Este tema se debe trabajar constantemente, ya que el camino de aprender del sector salud sobre la comunidad transgénero, aun es largo | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

A dos años de fundar este movimiento, la comunidad transgénero ha logrado conseguir un mayor acceso a la salud, entre los que destacan estudios médicos, jornadas de vacunación, cambio en actas de nacimiento, pero, sobre todo, se han empoderado para que se atrevan a exigir sus derechos y llevar una vida normal.

Las personas transgénero, sufren las mismas enfermedades, como cualquier otra persona, también requieren asistir a centros de salud para atenderse problemas dentales, para detectar si tienen diabetes, cáncer, depresión, por mencionar algunos padecimientos, refirió Aruna Rafaela Pulido Cano, subdirectora de MOVIT.

Además, precisó, hoy en día las enfermedades de transmisión sexual ya no son un problema que aqueja principalmente a la comunidad LGBT, “las enfermedades son varias, no podemos enfocar que la comunidad en general tiene problemas de salud sexual, tenemos problemas de miopía, los dientes una muela tapada, etcétera y son cosas a las que las mujeres trans no tenemos acceso”.