¡Cuídate! Enfermedades de Transmisión Sexual no disminuyen

Xalapa, Ver.-Según la Organización Mundial de la Salud, cada día, más de un millón de personas contraen una Infección de transmisión Sexual (ITS) (Leer en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/sexually-transmitted-infections-(stis) ).

Más de 30 bacterias, virus y parásitos diferentes se transmiten por contacto sexual.

Las (ITS) se propagan predominantemente por contacto sexual, incluidos el sexo vaginal, anal, oral, piel y mucosas, por ello, no es necesario que haya penetración genital para que se produzca el contagio.

Algunas ITS también pueden transmitirse de la madre al hijo durante el embarazo, el parto y la lactancia.

Existen enfermedades que no son consideradas ITS como las salmonelosis, las shigelosis, las amebiasis, la giardiasis, la hepatitis (A, B y C), infección por el virus Zika, y la infección por citomegalovirus, pero también pueden transmitirse por vía sexual (Revisar: https://www.msdmanuals.com/es-mx/professional/enfermedades-infecciosas/enfermedades-de-transmisi%C3%B3n-sexual/generalidades-sobre-las-enfermedades-de-transmisi%C3%B3n-sexual ).

Síntomas

Una persona puede tener una ITS sin presentar síntomas. Sin embargo, los síntomas más frecuentes son: Flujo vaginal, secreción o ardor uretral en los hombres, úlceras genitales y dolor abdominal.

Tratamiento

El tratamiento para las ITS generalmente es a base de medicamentos antibióticos y antiinflamatorios. Este tratamiento debe ser simultáneo para todas las parejas sexuales del paciente.

Las ITS virales, especialmente el herpes y la infección por VIH, por lo general persisten de por vida.

Cuando no se tratan de inmediato las ITS, algunas pueden traer consecuencias potencialmente mortales.

Prevención

Cuando se usan siempre y correctamente los preservativos o condones en toda actividad sexual, ya sea vaginal, anal u oral, son uno de los métodos de protección más eficaces contra las ITS, incluida la infección por el VIH.

Hay vacunas seguras y muy eficaces para prevenir dos de la ITS víricas: la hepatitis B y la infección por el VPH.

Los especialistas en tratar las infecciones de transmisión sexual son: el urólogo para los hombres, el ginecólogo para las mujeres y el pediatra para adolescentes y niños.

