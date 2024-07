Van 78 casos confirmados de dengue en Xalapa: Directora de Salud

Xalapa, Ver.-En Xalapa han sido confirmados 78 casos de dengue y ningún deceso dio a conocer la directora de Salud del Ayuntamiento de Xalapa Olga Alarcón Ricardez.

En entrevista recordó que en el 2019 hubo una epidemia fuerte de esta enfermedad en Xalapa y a nivel nacional, que inició por las congregaciones, desde las 6 de enero hasta El castillo y El Tronconal, pero este año, la situación ha mejorado.

¿Es complicado combatir el mosco transmisor del dengue en Xalapa?

“Se vienen hacia la entrada que es lo de Casa Blanca y pues hasta muertes hubo en el 2019. Cabe mencionar que ya se venía también lo del Covid y pues los trabajos se tuvieron que parar y pues eso dio la alza en Xalapa con una epidemia tan fuerte como la que sufrimos en ese año”.

Sin embargo, dijo que a partir de esta administración municipal, han reforzado todas las acciones, con apoyo de la Secretaría de Salud y el área de la jurisdicción sanitaria 5.

Y es que dijo, el mosco transmisor del dengue se ha ido adaptando a las condiciones climatológicas y ahora ya no busca agua sucia, sino la limpia.

“Entonces todos tenemos que prevenir y cuidarnos entre todos, nosotros no detectamos, a nosotros nos manda la información Sesver, el área de la jurisdicción sanitaria. Hasta el día de hoy van 78 casos confirmados en Xalapa”.

De ahí que remarcara la necesidad de prevenir, “hay que lavar nuestros contenedores, sabemos lo del tandeo, que todo mundo estamos recaudando agua. Entonces hay que cuidar ahí, hay que poner abate, que se acerquen a la dirección de Salud, con el área de regulación sanitaria y ahí les vamos a estar explicando cómo se deposita el abate”.

Expuso que el área de vectores ya está visitando las casas y depositando el abate, que es un insecticida para moscos, que ayuda como medida preventiva.

El área de vectores ya está visitando las casas y depositando el abate, que es un insecticida para moscos, que ayuda como medida preventiva / Foto: David Bello / Diario de Xalapa

“También nosotros dentro de nuestro hogar podemos poner lo que son mosquiteros, los famosos pabellones de la época de mi abuelita, que la verdad sirven de mucho, yo vengo de rancho y allá se usa todavía, es la única medida, no hay cura, el paracetamol es el único medicamento que no interfiere en el desarrollo de esta enfermedad, si te dan otro medicamento y te puedes hasta morir y no precisamente por el dengue, sino por el medicamento que no está autorizado dar, por eso siempre se da paracetamol, es el menos agresivo y es el cura todo”.