Aborto legal en Veracruz: "sin medicamentos ni personal sensible"

La despenalización del aborto en Veracruz no ha logrado que en los Servicios de Salud de Veracruz haya personal sensible y respetuoso para quien quiere acceder a este servicio, pero tampoco medicamentos para las usuarias, lamentó la académica de la Universidad Veracruzana, Estela Casados González.

Expuso que, si bien hay ánimo en el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito del 28 de septiembre porque la despenalización se ha extendido a varios estados del país, aún hay muchos pendientes.

¿Qué pendientes hay en Veracruz tras la despenalización del aborto?

“Con mucho ánimo por el hecho de que ya hay un procedimiento que se está extendiendo a varios estados de la República. Recordemos que en esta administración federal fueron 12 estados de la República Mexicana que pudieron hacer modificaciones en sus códigos penales locales para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación”.

Recordó que Ciudad de México en 2007 hizo lo propio y fue la primera entidad que realizó esta modificación.

La académica de la Universidad Veracruzana, Estela Casados González se pronunció por el maltrato para las mujeres que requieren del servicio de interrupción legal / Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

“Eso por un lado, pero por el otro lado, vemos que el hecho de que haya una modificación en el ámbito legal, no necesariamente permite que hayan modificaciones ni en el sistema de salud, donde a la fecha no hay medicamentos y no hay personal sensible o respetuoso de los derechos humanos de las mujeres”.

Expuso que, si bien no es la generalidad, lo cierto es que hay maltrato para las mujeres que requieren del servicio de interrupción legal del embarazo por la razón que ellas consideren pertinente, “eso no está a cuestionamiento y que se ajusta al rango de las 12 semanas de gestación”.

Sumado a esto, expuso que, pese a los cambios en la ley, no hay una modificación en la actitud de la gente respecto a respetar la libertad, los derechos y las decisiones de las mujeres.

“Entonces precisamente el foro viene a retomar algo que no ha perdido lamentablemente su vigencia y digo lamentablemente porque ya las acompañantas de aborto no tendrían que ser auxiliarlas necesarias para consolidar los derechos de las mujeres, dado que ya es ley el respeto al derecho a decidir de las mujeres con el rango que permite la ley de hasta las 12 semanas”.

Urge que mujeres sepan cómo ejercer su derecho al ILE / Foto ilustrativa Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Lamentó que no se está respetando este derecho de las mujeres que quieren acceder a él y que el papel de las acompañantas de aborto en Veracruz está más vigente que nunca “y la misma situación es para todas las entidades federativas, excepto la Ciudad de México en donde hay las mismas condiciones. ISSSTE e IMSS se niegan bajo argumentos rebuscados que pretenden ser legales para poder consolidar este derecho que tenemos las mujeres”.

