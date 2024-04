El regalo perfecto para el Día del Niño es tiempo y amor, dice psicóloga

Veracruz, Ver.- Antes que endeudarse con el videojuego más moderno, la computadora con más funciones o el celular más caro, los padres de familia pueden celebrar el Día del Niño con tiempo de calidad, con juegos en el parque, casitas hechas de sillas y cobijas en la sala, darles su amor, protección y decirles lo valioso e importante que son, expresa la psicóloga Alejandra Meza Cobos.

En el marco del Día del Niño a celebrarse este martes 30 de abril y en medio de cientos de ofertas en tiendas departamentales, casas de videojuegos, empresas de telefonía, la especialista considera que en la actualidad muchos padres tratan de suplir sus ausencias, debido al trabajo con regalos caros, ya que la mayoría de los infantes están al cuidado de sus abuelos porque madre y padre son productivos laboralmente.

Sin embargo, llama a reflexionar a los padres de familia para que, en vez de echarse encima una deuda con la compra de algún aparato tecnológico, compensen su ausencia con amor, charlas, juegos, tiempo e incluso algún juguete más sencillo.

“Los niños valoran más el amor que les den en el momento en que estén, hay papás que trabajan mucho y los ven por ratitos, pero es la calidad lo que le tienes que dar, también le pueden dar de regalo un juguete, pero juguete no tecnología, aparte de que necesidad de endrogarse”, expresa.

Salud Golpes de calor continúan presentándose en Veracruz, ¿cuántos se han registrado?

Considera que una opción para darle algún regalo es impulsarlos a buenas calificaciones, a participar en las labores de limpieza, empezando con su recamara y levantar los juguetes, para crear esa estimulación de que se lo merecen por su esfuerzo y no por la culpa de padres que no están con sus hijos e hijas.

En ese sentido, la entrevista afirma que todo lo que un menor aprenda en cuatro semanas lo convertirá en un hábito además de que es importante que los padres le expresen de manera diaria su amor, que les digan palabras motivadoras, que los alienten a estudiar, viajar, realizarse en alguna profesión.

¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! Aquí podrás encontrar contenido de calidad y de los temas más relevantes de Veracruz

“Si por cuatro semanas le enseñamos a un niño a hacer ejercicio, lo hará siempre, si lo enseñas a comer sano también aprenderá a comer sano y si le dices que es un niño productivo, inteligente, amado y lo brazas, será un niño triunfador (..) al consultorio me llego una niña que le pregunte que iba a ser de grande y me respondió que iba a ser una inútil, es que su mamá era lo que le decía, esas palabras los rompen, los programas desde pequeños a triunfar o destruirlos, lo que ti le digas diario el niño o la niña lo tendrá en su corazón”, reitera.

Opina qué regalos como los videojuegos, tabletas y celulares tienen una edad y se deben dar a los niños de nivel secundaria y bajo la supervisión de sus padres | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Opina qué regalos como los videojuegos, tabletas y celulares tienen una edad y se deben dar a los niños de nivel secundaria y bajo la supervisión de sus padres.

“Si los papás no supervisan lo que ven sus hijos no se los den, el internet debe estar activo solo cuando los padres estén en casa, no se puede dejar solo a los menores porque pueden ingresar a páginas donde pueden ser víctimas de pedofilia, violaciones, secuestros y hoy en día hasta los matan”, alerta.

Recuerda que durante la pandemia algunos padres de familia se vieron obligados a comprar computadoras a sus pequeños, pero se debe cuidar que no se haga vicio para los infantes.

Reitera que la infancia de la gente mayor fue en el parque jugando con sus vecinos y amigos, en las salas de sus casas enrollados con sábanas, se inventaban juegos e incluso creaban juguetes y estas opciones pueden hacer muy felices a los niños de ahora.

Los padres de familia pueden celebrar el Día del Niño con tiempo de calidad, darles su amor, protección y decirles lo valioso e importante que son | Foto: Ricardo Martínez 7 Diario de Xalapa

“Hoy en día la tecnología nos está rebasando e incluso el internet y el celular ya son consideradas como las adicciones del día y va un ejemplo, cuando una persona no encuentra su celular se desquicia, pierde el control, se pone mal y el internet y el celular no son para niños pequeños porque pueden ser victimas de pedofilia, de secuestro u otro delito, el 30 de abril será bueno que los padres en vez de compras caras hagan dinámicas con sus hijos, actividades, eso les quedara en el corazón para siempre, porque se trata de tiempo de calidad”, agrega.

Insiste en que hay muchas opciones para celebrar el día con los pequeños, jugando, realizando manualidades, armando rompecabezas, abrazarlos y otras actividades que los hagan felices y les llenen el corazón.