Urge empatía sobre el suicidio; llanto inconsolable y aislamiento, algunos signos de alarma

Especialistas de la salud mental declaran la urgencia de construir sociedades más sensibles, empáticas e informadas sobre el tema del suicidio.

En el marco del Día Mundial de la Prevención de esta práctica, que se conmemora el 10 de septiembre, comparten una serie de recomendaciones para que todas las personas se conviertan en agentes activos para detectar la tristeza y la desesperanza, así como saber escuchar y actuar adecuadamente.

Urge construir sociedades más sensibles, empáticas e informadas sobre el tema del suicidio | Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Hablar del suicidio reduce el riesgo de que se practique

En capacitación virtual, psiquiatras de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones dieron a conocer que evidencia científica confirma que hablar del tema puede reducir el riesgo de estas conductas y alentar a las personas a buscar ayuda.

Lo que se debe evitar, dicen, es hablar sobre los detalles de las formas en las cuales se atentó contra la vida.

Otro mito mencionado es el referente a que las personas que expresan este tipo de pensamientos solo lo hacen para llamar la atención. No es así. Aclaran que realmente están pasando por momentos dolorosos y angustiantes.

“Tener este criterio condiciona una actitud de rechazo a quienes tienen ideas autolesivas, lo que entorpece la ayuda que necesitan”.

Aclaran que aunque no todas las personas que lo intentan desean morir, son personas a las cuales no les han funcionado sus mecanismos útiles de adaptación y no encuentran alternativas.

Un mito más hace referencia a la creencia de que quien realmente lo quiere hacer, no lo dice, cuando de 10 que lo hacen, nueve manifestaron claramente sus propósitos o dejaron entrever sus intenciones.

Reiteran que estas ideas falsas y erróneas obstaculizan los esfuerzos por prevenir esta problemática enmarcada dentro de la salud pública.

“Estas mitos, al ser ampliamente aceptados, se convierten en barreras que impiden que las personas en riesgo reciban la ayuda y el apoyo necesarios”.

Un mito más hace referencia a la creencia de que quien realmente lo quiere hacer, no lo dice | Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Signos de alarma para ayudara prevenir el suicidio

Las especialistas Pamela Espinosa Méndez y Jasmín Lucrecia Cuautle Rosas llaman a las familias, amistades, compañeros de trabajo y vecinos a poner atención en las demás personas. Algunos signos de alarma mencionados son llanto inconsolable y tendencia al aislamiento.

También, amenazas suicidas, desesperanza, súbitos cambios de conducta, afectos y hábitos, consumo excesivo de alcohol o drogas, y realización de notas de despedida.

Ante estas señales, convocan a platicar, saber escuchar, acompañar, dar palabras de aliento y recordarles que son importantes.

A la personas en situación de riesgo, aconsejan se les pregunte si han intentado atentar contra su vida y si la respuesta es afirmativa, evitar el acceso a cualquier método que pueda dañarlas.

“No se les debe dejar solas mientras persistan estas ideas, se debe avisar a otras personas cercanas para estar al pendiente y se les debe acercar a instituciones de salud para recibir atención”.

También piden saber y divulgar que hay una línea de la vida a la cual se puede llamar sin costo.

En el 800 911 2000, las 24 horas del día, pueden ser escuchadas y orientadas sobre qué hacer en momentos de crisis o, en caso de requerirlo, les darán los datos para asistir a centros especializados, dentro de su ciudad o región.

Algunos signos de alarma mencionados son llanto inconsolable y tendencia al aislamiento | Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Aunque precisan que no todas las personas con ideaciones de muerte tienen trastornos mentales, sí mencionan que quienes tienen estas enfermedades presentan mayor riesgo.

En Xalapa también hay línea de intervención en crisis psicológicas y es para todos los veracruzanos, los 365 días del año: 800 260 31 00 y 2288 14 55 65. La puntualización es que todo es de manera confidencial.