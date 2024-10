Día Mundial del Lavado de Manos, ¿qué tan comprometidos son los veracruzanos con su higiene?

Veracruz, Ver.- Aunque los veracruzanos aseguran que conservan el hábito de lavarse las manos después de una pandemia que dejó más de 100 mil víctimas mortales, el expresidente del Colegio de Medicina Interna del Estado de Veracruz, Arturo Salas González afirma que la población no ha entendido y tampoco le da importancia a las medidas sanitarias que pueden prevenir enfermedades que van desde una diarrea, hepatitis y cólera y otras que pueden provocar la muerte.

En entrevista para Diario de Xalapa, el también integrante de la sociedad Latinoamericana de Medicina Interna refiere que a la gente se le olvida la situación crítica que se vivió durante la pandemia del Covid-19 donde se desplegó una extensa campaña de difusión sobre medidas sanitarias muy básicas, como el lavado constante de manos.

Alertó que México ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial por enfermedades gastrointestinales: “la famosa diarrea del viajero”, la hepatitis que hoy en día se sabe que es exclusivamente por contacto mano, boca o lo que también se conoce como contaminación fecal de las vías digestivas.

La población está expuesta a muchas enfermedades a través del contacto con el pasamanos del autobús / Foto: Especial / Cuartoscuro.com

“No, la gente no entiende, se nos olvida que acabamos de pasar una situación crítica, una de las situaciones que tenemos los mexicanos, en general el ser humano, es que somos muy confiados a los microbios, virus, bacterias, hongos no los vemos, y como no lo vemos no le damos importancia”, expresa.

Explica que muchas de las enfermedades que entran a nuestro cuerpo lo hacen a través de la vía oral o a través de la vía respiratoria; al comer cosas que están en el medio ambiente.

“Existen enfermedades que se transmiten por la boca, vaya y compre un raspado, una nieve y verá que el que le sirve la nieve, coge el vaso y le mete sus dedos a su vaso, al poco tiempo usted tiene diarrea o quizá hepatitis y así como esta enfermedad, podemos hablar de muchas de cientos de enfermedades”, indica.

¿Cuáles son algunos medios de transmisión de enfermedades?

Indicó que diariamente la población está expuesta a muchas enfermedades a través del contacto con el pasamanos del autobús, con la comida de la calle, con el helado que recibe de manos del vendedor.

Es mejor prevenir y continuar con las medidas de lavado de manos y portar el gel antibacterial, spray o toallitas húmedas / Foto: Andrea Murcia / Cuartoscuro.com

“Usted que va en el camión y toma el pasamanos del camión y luego con esa mano saluda a otra persona sin saber qué hizo esa persona, pero se limpia la cara con la mano, debemos tener muchísimo cuidado con el aseo de nuestras manos. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y otros organismos sanitarios han dedicado el día 15 de octubre para el Día de lavado de manos, ¿qué le puedo decir? Lávese las manos”, exhorta.

El también ex profesor en la universidad de Medicina, dice que aunque cuidarse pareciera que se trata de un acto de arrogancia, la realidad es que es mejor prevenir y continuar con las medidas de lavado de manos y portar el gel antibacterial, spray o toallitas húmedas.

Durante la pandemia del Covid-19 se desplegó una extensa campaña de difusión sobre medidas sanitarias muy básicas, como el lavado constante de manos / Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Día Mundial del Lavado de Manos, ¿qué tan higiénicos son los veracruzanos?

En el primer cuadro de la ciudad de Veracruz existen al menos un centenar de negocios ambulantes de venta de comida que va desde antojitos, tortas y pambazos, hojaldras y volovanes como los más típicos.

Los propietarios del negocio de tacos afirman que el que prepara los tacos tiene prohibido tocar el dinero para evitar como medida higiénica y que también cuentan con agua en garrafones para lavarse las manos.

En el caso de los comerciantes de volovanes, los vendedores afirman que utilizan pinzas para tomar los productos, los envuelven en bolsas de papel y los entregan al cliente. Otros comerciantes que tienen contacto directo con los clientes y el dinero, mencionan que se lavan constantemente las manos y que también hacen uso del gel antibacterial.

“Sí, aquí en el local me estoy lavando constantemente las manos, porque agarro dinero, saludo a la gente, agarro la mercancía, hay gente que entra tosiendo y ya quedó la psicosis del Covid, además del lavado de manos también ocupo el gel, siento que es una medida que sí quedó entre la gente”, expresó, Cinthya Zúñiga, comerciante.

Cabe hacer mención que en las farmacias, productos como el gel antibacterial se siguen comercializando, principalmente por personas adultas y madres de familia que además también buscan los cubrebocas para sus hijos.

Este 15 de octubre se conmemora el Día Mundial de Lavado de Manos a fin de generar conciencia sobre un hábito que puede salvar vidas.

