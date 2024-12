DIF de Veracruz ofrece terapia de lenguaje y aprendizaje gratuitamente

Veracruz, Ver.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en esta ciudad (DIF) ofrece terapia de lenguaje sin costo alguno, con el objetivo de atender a diversos sectores de la población veracruzana que necesiten una valoración y diagnóstico. Este servicio está dirigido a niños, niñas, jóvenes y adultos que presentan dificultades en la comunicación.

Paulina Kagerer, coordinadora del área de psicología del DIF de Veracruz dio a conocer que aunque esta dependencia no cuenta con especialistas, sí brinda la valoración para poder detectar algún tipo de condición en el lenguaje, para posteriormente canalizar a los pacientes a realizar los tratamientos completos.

“Específicamente en terapia de lenguaje, nos dedicamos a hacer dos cosas, a realizar la valoración para poder detectar si hay algún problema articulatorio, problema en el lenguaje de comprensión, en el lenguaje expresivos, poder saber si hay dislalias o incluso alguna condición o trastorno”.

Dentro de la terapia de lenguaje, a partir de los tres años de edad pueden recibir estas consultas, para fortalecer la estructura en los fonemas y oraciones, para fomentar el habla, a fin de mejorar su calidad de vida y facilitar su integración social y académica.

De acuerdo a Kagerer, este servicio es uno de los más importantes, ya que la expresión oral forma parte de la integración social que todas las personas tienen en su vida diaria. Esto permite además, mantener a la persona con confianza y seguridad a la hora de expresarse en su entorno social.

Por su parte, el servicio de terapia de aprendizaje se brinda a cada paciente en paquete hasta por cuatro citas, pero tienen la oportunidad de un total de ocho consultas, todas completamente gratuitas.

La terapia incluye un análisis detallado de las necesidades individuales de cada paciente y un plan de tratamiento personalizado, asegurando una atención integral y efectiva.

¿Qué sector de la población presenta problemas de lenguaje o aprendizaje?

La población más recurrente que solicita este servicio, va enfocada a atender a niños y niñas entre los tres y siete años, debido a que es en esa edad donde se puede dar un diagnóstico más oportuno.

“Evidentemente, como empieza la adquisición del lenguaje a partir del año y medio o dos años, se da un tiempo para saber si el desarrollo tiene un rezago o una limitación. Hay niños que tienen un proceso, un poquito más lento de avance, pero a partir de los tres años, ya se considera un rezago”.

La psicóloga explicó que, a la edad de un año, los niños comienzan a desarrollar entre cinco y diez palabras sueltas. Al año y medio, esta cantidad de palabras debe duplicarse. A los dos años, los niños comienzan a unir palabras, y a partir de los dos años y medio, deben aparecer conectores que permitan estructurar frases cortas. Finalmente, a partir de los tres años, deberían ser capaces de formar frases más largas y complejas.

“En el momento en el que empezamos a ver que no es así, no nos está llevando el desarrollo infantil así del lenguaje, ahí es importante acudir a orientarse, hacer primero la valoración para ver si son candidatos o no, a una terapia de lenguaje”.

Quienes requieran recibir este beneficio, pueden acercarse al DIF municipal y pedir mayor información, de igual forma pueden asistir a cualquiera de sus módulos, ubicados en Ruiz Cortines, Torrentes, Amapolas y Ágora I, donde a la par, se brindan terapias psicológicas.