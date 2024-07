Necesario que crezca entre personal de salud la capacitación en cuidados paliativos: DIF Xalapa

Los grupos de profesionales de la salud que tienen conocimiento o capacitación en cuidados paliativos es reducido, por lo que es importante trabajar en que cada vez más personas se involucren en ello, consideró el director del DIF Xalapa, Alejandro del Ángel Aguilar.

Incluso señaló que sería muy deseable que todos los hospitales contaran con un área de cuidados paliativos porque de todos, aunque no sean oncológicos, egresan pacientes que tienen enfermedades no curables como las degenerativas del sistema nervioso central que no tienen una cura y que van a llevar al paciente al fallecimiento.

“Para personas que tienen enfermedades no curables, que no tienen un tratamiento curativo sino solamente de soporte, esas personas también son candidatas o candidatos a recibir los beneficios de la medicina paliativa”.

Por ello, expuso desde el DIF Xalapa pretenden implementar una base y semilla en la ciudad de profesionales de la salud que quieran involucrarse en el tema e iniciar una red de cuidados paliativos, pero para ello se requiere capacitación.

“Se requiere del sector salud, que estén interesados en conocer y capacitarse en cuidados paliativos y estamos organizando el primer Seminario de Cuidados Paliativos que tiene una naturaleza internacional, los ponentes que nos están proporcionando sus conocimientos y su tiempo, están en Uruguay, Colombia, España, en Ciudad de México, Perú y son de talla internacional, pero que conociendo el trabajo que se está haciendo en el DIF Xalapa generosamente se han ofrecido a darnos su tiempo sus conocimientos”.

Primer Simposio Internacional de Cuidados Paliativos

Así con el aval universitario de la Universidad Anáhuac se está organizando el Primer Simposio Internacional de Cuidados Paliativos a partir del 22 de agosto en modalidad virtual, aunque algunas de las sesiones serán presenciales.

Cada semana se tendrá una capacitación durante 11 semanas, “vamos a hacer un seminario que va a tener poco más de 24 horas de duración, con profesores de muy alta calidad que va a permitirnos sembrar las bases técnicas académica en cuidados paliativos entre todos los profesionales de la salud que quieran iniciar un conocimiento en cuidado paliativos”.

Sostuvo que esto proporciona a las organizaciones un sentido muy compasivo para atender a pacientes y sus familias que enfrentan la última y más difícil etapa de su vida, "elemento compasivo porque es el acompañamiento de los pacientes y de su familia en la última etapa y más difícil de su vida”.

Dijo que es un programa innovador en el DIF relacionado con el poder proporcionar cuidados paliativos a las personas que tienen enfermedades no curables y no solamente las terminales.

En ese sentido, recordó que en el DIF Xalapa iniciaron a finales del 2022 la asistencia a estos pacientes en apoyo y colaboración con los hospitales que los atienden y así pudieron apoyar a 12 pacientes en la etapa final de su vida.

“Ayudando a su familia, colaborando con el cuidado cuando han sido pacientes oncológicos con enfermedades oncológicas terminales hemos podido colaborar por ejemplo con sus curaciones, con su apoyo nutricional, con el control del dolor en algunos casos y ayudarles dándoles apoyo, acompañamiento psicológico a la familia y cuando ha sido el caso necesario incluso también con el tema funerario de los pacientes”.

