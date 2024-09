Iván espera un trasplante de riñón desde hace 9 años; por amor a su familia se aferra a la vida

Veracruz, Ver.- Desde hace nueve años, José Iván Hernández Morales espera la donación de un riñón que le dé una oportunidad de mejorar su salud, disfrutar tiempo con su hijo de apenas seis años y retomar su vida, la que a los 20 años cambió de golpe cuando le detectaron insuficiencia renal.

Los síntomas de las enfermedad llegaron desde los 20 años

En entrevista para Diario de Xalapa, relata que era un joven normal y activo cuando los síntomas de la enfermedad llegaron a sus 20 años. Lo primero que notó fue cansancio y mucho sueño, lo que lo obligó a hacerse estudios de sangre; el diagnóstico fue insuficiencia renal y la explicación “porque tenía riñones infantiles”.

“Simplemente empecé con mucho cansancio, sueño y cuando me hicieron un estudio de sangre, salió que tenía problemas en las vías urinarias y que mi hemoglobina, cualquier persona tiene que tener 15 y yo tenía 2.5 de hemoglobina, lo mínimo. Estaba vivo porque Dios quiso y al llegar me dan la noticia que mis riñones no servían, que necesitaba una diálisis urgente, pero había el riesgo de que quedara en la plancha”, expresa.

El tratamiento para él inició con diálisis, pero poco a poco su salud se ha ido deteriorando y actualmente es paciente de hemodiálisis con la esperanza de encontrar un donador de riñón.

“Empecé con diálisis, pero lamentablemente al mes y medio se me infecto la cavidad y me pasaron a hemodiálisis, primero pensé que era cuestión de unos meses, que se iba a recuperar, que con el medicamento mi riñón iba a agarrar la onda, pero ya llevo nueve años”, indica.

Desde que inició con su tratamiento fue ingresado a la lista de espera de donación y aunque trata de ser optimista, por momentos pierde toda la esperanza ante la nula cultura de donación que existe en nuestro país, donde se anteponen las culturas y creencias de la gente.

“Es poca la gente que dona, la gente piensa que al donar o darte un riñón de la persona que murió, le estás quitando una parte, que no la estás mandando completa. No sé, hay muchas creencias, pero yo pienso que si donas le estás salvando la vida a alguien, es una oportunidad de seguir”, externa.

Dentro de su propia familia no ha encontrado un donador, debido a que otros parientes también están enfrentando la enfermedad. Y es que, al parecer se trata de una enfermedad genética dentro del lazo de descendientes.

Por su enfermedad, José Iván no tiene un empleo formal y ayuda a su suegro en su negocio de remendar zapatos | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

¿Cómo ha sido el tratamiento de Iván con diálisis?

Platica que su salud se ha ido deteriorando, incluso ha corrido el riesgo de morir en la máquina, mientras se hace la diálisis ya que se trata de un procedimiento de cuatro horas cada tercer día.

En su brazo derecho ya trae una fístula, la cual es una conexión quirúrgica entre una arteria y una vena por donde le realizan la hemodiálisis.

“Es un proceso cansado, hay momentos que sales mal, en la misma hemo te dan ganas de vomitar, se te baja o sube la presión, te duele la cabeza, son nueve años que cada tercer día me dan hemo, lunes, miércoles y viernes de seis de la tarde a 10 de la noche, a veces estoy bien, otras mal, no me he quedado en la hemo porque Dios es grande pero mi cuerpo está cansado, ya no es lo mismo de antes”, dice.

Aún con los dolores y malestares que la enfermedad le provoca, José Iván trata de seguir adelante por su pequeño hijo de apenas seis años a quien espera ver crecer. Entre la angustia también piensa en su esposa, quien fue diagnosticada con esclerosis y juntos enfrentan las batallas, sin perder la fe en Dios.

“Mi hijo es la parte más bonita que se puede contar, tengo mi esposa, mi familia, mi hijo, me siento bien, pero por momentos pienso que en algún momento puedo morir, que no voy a poder ver crecer a mi hijo, él ha estado pendiente de mi enfermedad, pregunta si voy a llegar a dormir y a veces no porque me han internado. Son pequeñas cosas que matan, trato de sobrevivir y ser fuerte, mi esposa también ha estado enferma y si falta ella o yo ¿Con quien se va quedar mi niño? eso me da fuerzas de seguir, de no perder la fe, aunque a veces ya no pueda", externa con la voz quebrada.

Por su enfermedad, José Iván no tiene un empleo formal, pues las citas médicas lo absorben, además que no puede hacer movimientos bruscos porque está cansado y no puede exponerse al sol, más bien ayuda a su suegro en su negocio de remendar zapatos.

Hasta ahora, en nueve años de enfrentar la enfermedad, José Iván solo ha conocido a una persona que se benefició con la donación de un riñón, de entre cientos que reciben el tratamiento y espera que pronto llegue a su vida alguien que le permita tener otra oportunidad.

"Ya son nueve años, se me va la esperanza, si no es tu familia es complicado que alguien te done, sería bueno hacer conciencia de donar un riñón, una córnea para que alguien pueda ver, hígado, hay muchos órganos que pueden salvar a alguien más", expone.

Este 26 de septiembre se conmemora el Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos.

De acuerdo a los datos del Centro Nacional de Trasplantes, en el país existen 19 mil 611 receptores en espera de un trasplante, de los cuales, 16 mil 499 igual que Iván esperan un riñón para seguir con su vida.

