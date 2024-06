Falta de lluvia y sequía nos dejarán sin comida muy pronto; agroecología, la única opción

La disminución de lluvias y la feroz sequía que registra el país pone en riesgo la producción de alimentos para los próximos meses, advierte Gabriela Arias Hernández, investigadora de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán.

La especialista detalla que, dadas las condiciones climáticas en el país, es un reto mayor para toda la sociedad, tanto consumidores como productores quienes deben entender que “es la agroecología o la agroecología” porque no hay otra. “Los cultivos industriales ya no tienen cabida, ante la falta de lluvia y la sequía”.

El conocimiento ancestral que mantienen muchos pueblos originarios con la naturaleza contribuye al planteamiento de alternativas ante la crisis socio ambiental actual | Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

¿Qué es importante para enfrentar la crisis ambiental?

En el marco del Foro Agroecología como alternativa ante la crisis socio ambiental, organizado por la UV Intercultural, Arias Hernández habló de lo primordial que es en este momento la preservación de saberes, prácticas culturales en el manejo de recursos naturales.

Expuso que el conocimiento ancestral que mantienen muchos pueblos originarios con la naturaleza contribuye al planteamiento de alternativas ante la crisis socio ambiental actual.

Señala que eso se sabía desde hace muchos años pero, lo que en su momento era una alternativa, ahora eso es una prioridad | Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

Gabriela Arias Hernández expresó que lo que hacen en las universidades interculturales es mirar desde otra lógica y perspectiva la producción de alimentos, pero en general, la producción del campo.

Desde la agroecología, dijo, se plantean tres tipos de soberanía: alimentaria, tecnológica y energética. Lamentablemente, advierte que con la actual crisis medioambiental que se agudizó con la falta de lluvias y sequía que enfrenta el país, está en riesgo la soberanía alimentaria del país.

“Creo que es un reto mayor tanto para productores como consumidores en relación a entender que es la agroecología o la agroecología, no hay otras perspectiva”, dijo.

Seguro te interesa leer: Veracruz tiene biodiversidad incalculable, pero pocas medidas para cuidarla

¿Cuál es la diferencia entre agricultura y agroecología?

Añadió que la agroecología a diferencia de la agricultura industrial entiende que el mundo es una incertidumbre, que el clima es una incertidumbre y se prepara para eso con acolchados naturales, con una articulación de diferentes extractos, con diferentes árboles y cultivos.

Ecología Calor extremo afecta el ciclo de vida y existencia de las luciérnagas; llegará el día en que dejen de brillar

Señala que eso se sabía desde hace muchos años pero, lo que en su momento era una alternativa, ahora eso es una prioridad.

“Ya lo dijo el filósofo Slavoj Žižek que plantea que es más fácil considerar la extinción del mundo que del capitalismo. Nos vendieron la idea de que no podríamos vivir de otra forma. El discurso de que si no producimos así no íbamos a subsistir y eso es falso todo eso”.

Estas propuestas, detalla, salen de la Universidad de Chapingo y con los saberes de los pueblos se sabe que se puede producir en estas condiciones tan adversas. “Pero no solo eso sino que se mejoran las condiciones del pueblo, de los polinizadores, mejora la salud nutricional de las personas”.

¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! Aquí podrás encontrar contenido de calidad y de los temas más relevantes de Veracruz

En este momento, dijo la especialista, hay que visibilizar las acciones de productores y productoras del campo | Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

Finalmente, la coordinadora de la carrera en Desarrollo Sustentable es urgente ampliar el manejo sustentable de los recursos naturales. “Se puede producir incluso sin herbicidas, pero se requiere poner más atención, pero sobre todo se debe entender que la apuesta agroecológica ya es la ruta, porque ya no hay de otra”, concluyó.