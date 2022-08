Igual que el Covid-19: China detecta nuevo virus transmitido de animales a humanos

En Shandong y Henan, comunidades de China, se detectó un nuevo virus de origen animal del tipo Henipavirus que hasta el momento registra 35 casos, aunque ninguno de ellos graves.

Las muestras que dieron origen al descubrimiento fueron tomadas de la garganta de los pacientes que recientemente tuvieron contacto con animales y comenzaron a presentar síntomas parecidos a los del Covid-19.

De acuerdo con el diario Global Times que cita a un artículo científico de China y Singapur del New England Journal of Medicine, no existen vacunas o tratamientos para combatir al virus, y todavía se desconoce si se puede contagiar de persona a persona.

¿Cuáles son los síntomas?

Los pacientes estudiados han presentado síntomas como fiebre, cansancio, tos, pérdida de apetito, dolores de cabeza, dolor muscular y náuseas; 26 de los 35 afectados también tuvieron irritabilidad y vómito.

¿De dónde proviene el virus?

Según el portal The Paper, el Henipavirus es una de las principales causas de los contagios de animales a humanos en la región de Asia-Pacífico.

En este caso, el mismo medio explica que los murciélagos de la fruta son las principales fuentes de transmisión y son anfitriones naturales de dos de los Henipavirus conocidos: el virus Hendra (HeV) y el Nipah (NiV).

La OMS advierte de los daños

De acuerdo con la OMS, el virus Hendra provoca en humanos infecciones que van desde asintomáticas a infecciones respiratorias agudas y encefalitis graves, con una tasa estimada de fatalidad de entre el 40 y el 75 por ciento que "puede variar en función de las capacidades locales de investigación epidemiológica y manejo clínico".

Los científicos se muestran preocupados, pues “el coronavirus no será la última enfermedad contagiosa que provoque una pandemia, ya que nuevas enfermedades tendrán un impacto cada vez mayor en la vida diaria de la raza humana", declaró el subdirector del departamento de Patologías Infecciosas del hospital Huashan, afiliado a la Universidad de Fudan (Shanghái).