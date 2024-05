Invita Hospital Militar de La Boticaria a la ciudadanía a donar sangre para salvar vidas

Veracruz, Ver.- Con la finalidad de incrementar la captación de sangre y plaquetas, el Hospital Militar de la 26 Zona Militar, con sede en el cuartel de La Boticaria, invita a personal y familiares de la Secretaría de la Defensa Nacional así como a la ciudadanía en general a donar sangre de manera voluntaria y altruista con el fin de salvar vidas.

La institución destacó la importancia de la sensibilización de las personas, ya que con sólo una vez que se done se puede regalar vida a tres personas adultas o nueve pacientes pediátricos.

Te puede interesar: ¿Qué tan peligroso es automedicarse con síntomas de dengue?

Hay que recordar que las donaciones de sangre son fundamentales, ya que cada año una gran cantidad de personas necesitan transfusiones sanguíneas por diversos motivos, entre ellos: pacientes durante una cirugía, después de sufrir un accidente y quienes padecen alguna enfermedad que requiere del plasma.

¿Quién puede donar sangre?

Las personas interesadas deberán cumplir con los siguientes requisitos: tener entre 18 y 65 años; peso mínimo de 50 Kg; tener, en términos generales, buena salud, no haber tenido una cirugía en los últimos seis meses.

Local Familias de Jalacingo, Perote y Altotonga sufren afuera del CAE en espera de sus familiares

Tampoco haberse realizado tatuajes, perforaciones o acupuntura en los últimos doce meses, no usar drogas intravenosas o inhaladas; en el caso de las mujeres: no estar embarazada ni lactando.

Síguenos en nuestro nuevo canal de WhatsApp y recibe toda la información de Veracruz en tu celular ¡Es gratis!

Además recomienda que en los 5 días previos a donar, no haber tomado analgésicos, no haber ingerido bebidas alcohólicas 48 horas previas y que el día de la donación: no presente tos ni resfriado ni dolores de cabeza o de abdomen.

Te puede interesar: ¿Sabes cuánto se le extrae de sangre a un donador?

Pueden presentarse a la donación después de un desayuno ligero, entre otros.

El nosocomio reitera a la población que las y los profesionales que trabajan en el cumplen con todas los protocolos y medidas necesarias para llevar a cabo este proceso. Además de utilizar equipos nuevos, estériles y desechables para cada donante.

Puntualizó que el Hospital Militar de la 26 Zona Militar, con sede en el cuartel de La Boticaria, espera a la población este miércoles 22 y jueves 23 de mayo en el auditorio del Campo Militar, localizado al interior de las instalaciones del 83 Batallón de Infantería de la Boticaria en el municipio de Boca del Río, en un horario de atención de 8 de la mañana a las 13 horas.