Origen de la hepatitis: De la A a la E y la nueva aguda infantil

México reportó el deceso por hepatitis aguda infantil, luego de que un menor falleciera el pasado miércoles en Hospital de la Raza. Según la Secretaría de Salud de Hidalgo el menor dio negativo a todas las variantes de las variantes de la enfermedad. ¿Qué es la hepatitis? Su origen y tipos: desde la A hasta la Aguda infantil.

Hasta el martes eran seis los países latinoamericanos que habían reportado casos probables de hepatitis aguda infantil de origen desconocido, informó al portal BBC Mundo Enrique Pérez, epidemiólogo asesor en Prevención y Control de Enfermedades de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Hoy falleció el primer caso de hepatitis aguda grave de etiología desconocida en mi hospital. Focos rojos. — Arenas (@jearlugo) May 19, 2022

¿Qué es la hepatitis?

Según el portal médico elsevier.es la hepatitis viral es una enfermedad infecciosa que afecta al hígado. Hasta el momento, han sido reconocidos y caracterizados minuciosamente en humanos cinco diferentes virus de la hepatitis: el virus de la hepatitis A (VHA), el virus de la hepatitis B (VHB), el virus de la hepatitis C (VHC), el virus de la hepatitis D (VHD) y el virus de la hepatitis E (VHE).

Los virus de la hepatitis difieren ampliamente en sus formas de transmisión y características clínicas; ya que mientras todos pueden causar hepatitis aguda, sólo el VHB, el VHD y el VHC ocasionan hepatitis crónica.

Hepatitis A

Se trata de una de las enfermedades más antiguas conocidas por la humanidad. Sí bien, tiene una distribución universal, la enfermedad se sustenta por dos pilares: su transmisión vía fecal-oral y que se desarrolla una inmunidad permanente una vez que la infección pasa.





La hepatitis A se propaga por condiciones como el hacinamiento y la falta de higiene, siendo susceptibles de infectarse aquellas personas que nunca han estado en contacto con el virus y que no estén vacunadas frente al mismo.

Hepatitis E

El VHE presenta similitudes con la hepatitis A, ya que ambas se transmiten vía fecal-oral y se manifiestan en forma de brotes epidémicos y casos esporádicos.

La diferencia es que las tasas de transmisión son diferentes, siendo menores para el VHE, debido principalmente a las bajas concentraciones de partículas virales infecciosas presentes en las heces. Las formas epidémicas son frecuentes en numerosos países de Asia Central, África y América Central y se caracterizan por afectar principalmente a adultos jóvenes y por asociarse con un alto índice de mortalidad en mujeres embarazadas.

El principal mecanismo de propagación del virus de la hepatitis E es mediante la vía fecal-oral. La hepatitis E es fundamentalmente una enfermedad de transmisión hídrica, por lo que la mayoría de los brotes epidémicos se correlacionan con la contaminación fecal del agua y los alimentos.

Hepatitis B

La infección causada por el VHB, la hepatitis B, es una enfermedad infecciosa del hígado, grave y frecuente, que afecta a millones de personas en todo el mundo. Actualmente existen más de 2.000 millones de personas que han sido infectadas con el VHB, de los cuales alrededor de 350 millones permanecen infectados crónicamente y se convierten en portadores del virus.

La susceptibilidad a la infección por el VHB es general, excepto para aquellas personas que han sido vacunadas con éxito y para aquellas otras que tras pasar una hepatitis B se hacen inmunes a la infección.





Actualmente se reconocen cuatro modos de transmisión para el VHB:

Madre al niño al nacer (transmisión perinatal),

Contacto con una persona infectada (transmisión horizontal),

Contacto sexual (transmisión sexual)

Vía parenteral por exposición a sangre y a otros fluidos corporales infectados (transmisión parenteral).

Hepatitis C

Es una enfermedad infecciosa del hígado causada por el VHC, un virus que en 1989 fue clonado e identificado como responsable de la mayoría de las hepatitis no-A no-B de origen postransfusionales.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que alrededor del 3% de la población mundial ha sido infectada con el VHC y que sobre 170 millones de personas son portadores crónicos con riesgo de desarrollar cirrosis y hepatocarcinoma (Tipo más común de cáncer de hígado).

De las personas infectadas con el VHC aproximadamente el 40% se recupera, pero el resto, con independencia de los síntomas, se convierte en portador crónico de la infección. Todavía no existe vacuna para esta variante de la Hepatitis debido a la gran variabilidad genética del virus a nivel de su envoltura.





¿Qué es la Hepatitis Infantil Aguda?

Los expertos han descartado que los casos de hepatitis infantil aguda sean casos de hepatitis virales conocidas (A, B y C).

La Dra. Wen, analista médica del portal CNN, asegura que la hepatitis no es común en los niños, especialmente aquellos casos que no están relacionados con uno de los virus conocidos de esta enfermedad. "Por eso se han señalado estos casos como de origen inexplicable hasta ahora. No hay muchos casos, pero son lo suficientemente significativos como para justificar una investigación más profunda”

Los síntomas más comunes que han presentado los menores con esta misteriosa hepatitis aguda son: vómitos, diarrea, dolor de estómago, orina oscura, heces de color claro y falta de apetito. La mayoría tenían el hígado inflamado, junto con una coloración amarillenta de la piel y los ojos, un signo llamado ictericia.





