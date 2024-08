¿Cuándo se debe acudir al doctor por mosquito de la fiebre amarilla? Médico explica síntomas de alarma

Veracruz, Ver.- Ante el alza de casos de dengue que se ha registrado en Veracruz en este 2024 y la presencia de lluvias, profesionales de la salud llamaron a adoptar acciones inmediatas para evitar la propagación del mosco Aedes aegypti, también conocido como mosquito de la fiebre amarilla, vector de esta enfermedad.

¿Cómo se reproduce el mosco del dengue o de la fiebre amarilla?

El médico veracruzano, Lorenzo Castañeda Pacheco, explicó que las condiciones de humedad generadas por las lluvias favorecen la reproducción del mosquito del dengue, ya que el agua estancada en diversos recipientes y objetos se convierte en criaderos ideales.

El mosco Aedes aegypti también es conocido como mosquito de la fiebre amarilla | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

“Con la caída de agua pues muchas veces se acumula y esto genera un criadero de moscos y ¿cuáles son?, la cubetas, las corcholatas, las taparroscas, platos y vasos, y bueno todo lo que esté en forma cóncava se va acumular agua y ahí va llegar el mosco hembra y va a desovar aproximadamente 200 huevos, estos que a unos días posteriores van a ser moscos adultos y de estos algunos serán los que transmitan el dengue”.

De ahí que la recomendación que hace el galeno es que la eliminación de criaderos no solo se haga al interior de los hogares sino también al exterior, es decir de manera conjunta con vecinos.

“Si nos unimos todos los vecinos, podemos mantener limpios nuestras cuadras, esto permitirá que no haya prácticamente criaderos de moscos, pues sin criaderos no hay moscos y sin moscos no hay dengue, entonces primera acción latas, cubetas voltearlas y secarlas perfectamente porque el huevo del mosco puede permanecer perfectamente a la pared de la lata y puede desarrollar el mosco”, advirtió.

Medida de prevención contra el dengue o mosquito de la fiebre amarilla

Otra de las medidas preventivas que puede adoptar la población, es el uso de repelentes, insecticidas así como mosquiteros en puertas y ventanas de los hogares y utilizar ropa de manga larga de preferencia de color claro. También se recomienda usar pantalón largo, sobre todo si se acude al campo o zonas con áreas verdes.

Síntomas de alerta por dengue o mosquito de la fiebre amarilla

El dengue es una enfermedad, cuyos síntomas se presentan como fiebre alta, dolor de cabeza, dolores musculares y articulares, y erupciones cutáneas. En casos graves, explica, puede derivar en complicaciones hemorrágicas que ponen en riesgo la vida del paciente.

Ante ello, el galeno hace un llamado a que se acuda de manera inmediata con el médico o su centro de salud más cercano para recibir el diagnóstico y tratamiento adecuado, pues recuerda que la enfermedad puede ser confundida como influenza o Covid-19 al registrar síntomas casi similares.

Se pide evitar la automedicación, ya que existen fármacos contraindicados para este padecimiento | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

Del mismo modo pide evitar la automedicación, ya que existen fármacos contraindicados para este padecimiento; aunado a otro tipo de consecuencias que puede autoprovocarse la persona.

“Muchas veces podemos pasar desapercibido que estamos cruzando con un dengue, pues a veces es asintomático, entonces lo mejor es acudir con el médico, no nos automediquemos, ya que puede llevarnos desde una simple reacción alérgica hasta un shock que nos puede llevar a la muerte”, finalizó.