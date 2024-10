Veracruz en primer lugar nacional con más muertes por diabetes mellitus

La información sobre las consecuencias positivas que pueden tener como adoptar nuevas rutinas para lograr un cambio de estilo de vida es la clave para disminuir la creciente cifra de personas con diabetes en la entidad, aseguró el médico internista Samuel Kim Valdivia.

Al participar en el Primer Congreso de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana: Una mirada a la Atención Primaria a la Salud, el especialista destacó la necesidad de enfocarse en concientizar a la población de que todo esto puede corregirse y recordó que Veracruz es el primer lugar a nivel nacional con la tasa más alta de mortalidad por diabetes mellitus, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el Museo de Antropología, ante estudiantes y profesores de la Facultad de Medicina, el médico de los hospitales Luis F. Nachón y del Centro de Alta Especialidad "Dr. Rafael Lucio", expuso que las estadísticas muestran que la diabetes es una enfermedad pandémica y que depende de los factores como malos hábitos alimenticios y una vida sedentaria, entre otros.

Lamentablemente, dijo, Veracruz se encuentra entre los primeros lugares a nivel mundial, de obesidad, síndrome metabólico e hipertensión, entre otras enfermedades.

¿Qué factores aumentan los casos de diabetes?

Los factores que provocan el aumento en casos de diabetes, expuso, son situaciones que se pueden modificar, por lo que hay que enfocarse para concientizar a la población de que todo esto puede corregirse.

Por ello, Samuel Kim insiste en la necesidad de informar para evitar los malos hábitos en la población y reconoce que se ha fallado en estrategias como poner a las personas a dieta o acudir a citas de control, “porque hasta este momento las personas solo acuden al médico cuando se está enfermo”.

“Para evitar llegar a enfermarse lo que se requiere es acudir a los controles normales cuando no estás enfermo, ir a checarse para no enfermarse no ir cuando ya se tienen una enfermedad. Es necesario cambiar esas prácticas”.

El especialista lamentó que los médicos de primer nivel de atención no estén concientizados, no están enfocados en corregir los hábitos de vida de la población, porque tampoco los seguimos.

“Como le dices a un paciente que tiene que bajar de peso cuando tú pesas 100 kilos como médico. Es una situación que tiene que recapitular, hay que enfocarse y capacitar al personal para que tenga la capacidad y habilidad para informar a la población”.





