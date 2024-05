Series de criminales y telenovelas afectan la realidad de los jóvenes, afirma psicóloga

Aunque se trata de un tema polémico, la psicóloga especializada en el área jurídica y criminalística Sonia Contreras Brito se pronuncia en contra de las narcoseries y telenovelas donde se normaliza la vida fácil y lujosa; considera que sí pueden tener efectos en adolescentes y jóvenes.

En entrevista, puntualiza que la familia es un protector fundamental para el fortalecimiento de la ética y los valores, de lo contrario, “es fácil dejarse llevar por lo que se ve en las pantallas, vidas bonitas, con dinero, sin estudiar ni trabajar, pero a qué costo”, expresa.

Además de prestar atención a lo que se consume en televisión y distintas plataformas de “streaming”, advierte sobre los efectos negativos del uso excesivo y problemático de las redes sociales.

Local Cerca del 80% de mexicanos han sufrido bullying, ¿qué estrategias implementar?

Aclara que no se trata de evitar el desarrollo de los jóvenes en las distintas plataformas, porque es parte de su cotidianidad y hay también cosas positivas, sin embargo, existe mucha información falsa o tendiente a la manipulación.

Considera de especial manejo a los retos virales, pues recuerda que en México han generado suicidios en entidades como Zacatecas.

Llama a reflexionar sobre los hechos lamentables que ya forman parte de la historia contemporánea, donde se pone en riesgo la integridad física por el dinero y vidas lujosas o, simplemente, por un “like”.

¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! Aquí podrás encontrar contenido de calidad y de los temas más relevantes de Veracruz

Sonia Contreras Brito se pronuncia en contra de las narcoseries y telenovelas donde se normaliza la vida fácil y lujosa | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

¿Qué lugar ocupa México a nivel mundial sobre influencers?

Enfatiza que México es el tercer lugar a nivel mundial con más “influencers”, algo que no debe ser tomado a la ligera, pues hay tendencia a una preocupación excesiva por la imagen, por estar en tendencia, por hacer lo más arriesgado.

En este contexto, reitera la importancia de la familia, del ambiente social, pues será determinante al momento de tomar decisiones importantes para elegir hacia dónde encaminar la vida.

“¿Cómo eres como persona? ¿Cómo te formó tu entorno social en la infancia? Eso tiene influencia en cómo permea lo virtual y digital en tu vida”, declara quien se desempaña en el sistema penitenciario.

Aunque señala como importantes las redes de apoyo de amigos y de otras personas de la sociedad, enfatiza que la familia es quien ayudará o no.

“Si en lugar de escucharte, de apoyarte, de encauzarte, te doy el celular para que te entretengas y no me distraigas, ya desde ahí no se está dando la atención y cariño necesarios”, indica.

Puntualiza que la familia es un protector fundamental para el fortalecimiento de la ética y los valores, de lo contrario | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Sonia Contreras Brito exhorta a la población a mantenerse informada sobre la importancia de la salud mental, a reconocer las emociones y gestionarlas.

Recomendaciones para cuidar de la salud mental

La especialista sugiere:

Tener actividad física

Aprender a discriminar la información a la cual se le da seguimiento

Mejorar hábitos alimenticios y de sueño

Fijarse metas, sin olvidar la ética

Te puede interesar: Muertes de jóvenes por consumo de drogas aumentaron en un año

En cuanto a los servicios de salud mental, considera que hay avances en la generación de redes de apoyo pero no todas las personas tienen acceso. En ese sentido, apunta la necesidad de fortalecer y ampliar la promoción no solo de lo fundamental de la salud mental sino también del acceso.

Sonia Contreras participó previamente en “Ordenando el caos: para la prevención de enfermedades crónicas”, realizado por estudiantes de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad Veracruzana, como parte del foro Emerge 2024.

Puedes ver más contenido en nuestro canal de YouTube ↓