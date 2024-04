¿Te unes? Thaily necesita ayuda para obtener su implante coclear, esta es su historia

Thaily tiene 4 años y nació con hipoacusia bilateral congénita profunda, una enfermedad que le impide escuchar y por lo tanto hablar. No conoce los sonidos de las aves ni la voz de sus papás ni su hermanito, es de las cosas que más les duele.

En noviembre próximo cumple 5 años y los médicos les han dicho que es la edad límite para realizar el implante coclear para poder oír.

¿Cuál es la historia de Thaily?

Desde bebé, Beatriz, su madre y su padre Perfecto, notaron que no podía caminar ni hablar a la edad que el resto de niños empiezan a hacerlo y acudieron con los médicos, primero al centro de salud "Sebastián Lerdo de Tejada" donde después de algunas pruebas la remitieron al Centro de Rehabilitación e Integración Social de Veracruz (CRISVER) y de ahí al Centro de Alta Especialidad "Dr. Rafael Lucio", donde le dieron el diagnóstico.

"Nos dimos cuenta porque tuvo sus procesos un poquito lentos, no caminaba a la edad que comúnmente se hace, ella lo desarrolló a los 2 años y nos dimos cuenta que no iba haciendo las cosas a su edad y su ritmo. Pensamos que era solo un desarrollo lento, pero en el centro de salud le empezaron a hacer un cuestionario y nos refirió al Crisver", narra Beatriz.

Salud ¿Cómo se construye el autoestima de las infancias? Psicóloga pide escucharlos y amarlos

Dado que todo esto sucedió en tiempos de pandemia, tardaron mucho en hacerles el estudio de audiometría. Después de tanto insistir, por fin fueron atendidos en el CAE cuando Thaily tenía ya 2 años y 8 meses.

Casos como el de Thaily sucede uno en un millón, le dijeron los médicos, pero ello no le ha impedido ir a la escuela y ser una niña inteligente porque aunque no habla, logra imitar todo lo que realizan los alumnos y gracias a la dedicación y acompañamiento de sus maestras y compañeritos de clases ha logrado avanzar.

Actualmente estudia el segundo de preescolar "Josefina Ramos" en La Palma en la congregación El Castillo de Xalapa donde son originarios y su madre asegura que le encanta estar ahí.

¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! Aquí podrás encontrar contenido de calidad y de los temas más relevantes de Veracruz

Desde bebé, Beatriz su madre y su padre Perfecto, notaron que no podía caminar ni hablar a la edad que el resto de niños empiezan a hacerlo y acudieron con los médicos | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

"Es muy inteligente, aunque no ha desarrollado el lenguaje es demasiado lista, sus maestras adaptan las planeaciones de acuerdo a las necesidades de ella para no excluirla, la integran para que tenga una educación igual que los demás niños".

El amor, no solo se demuestra con palabras y Thaily es prueba de ello porque aunque no habla, puede abrazar y besar a sus padres y su hermanito de dos años, Lían Aldair, a quienes además sonríe y les hace la forma de corazón con sus pequeñas manos.

Los padres de Thaily están pidiendo ayuda para poder costear su implante coclear que tiene un costo de 230 mil pesos. Tienen tres meses para llegar a la meta, pues los doctores le dicen que debe ser antes de que cumpla 5 años. "No puede esperar, no me garantizan que ella vaya a hablar como una persona normal, pero sí me garantizan que la niña va a escuchar".

En noviembre próximo cumple 5 años y los médicos les han dicho que es la edad límite para realizar el implante coclear para poder oír | Foto ilustrativa: Cuartoscuro.com

Puedes volver a leer: Ansiedad, Alzheimer y esquizofrenia, enfermedades que aumentarían en 2043

La mamá de la pequeña está agradecida con sus maestras porque fue gracias a su iniciativa que empezó todo el trabajo de reunir recursos. Desde hace unos días comenzaron a realizar boteos, rifas, venta de ropa de segunda mano, y hasta cacalas y elotes.

"En el preescolar nos motivaron, nos dijeron que realizáramos ventas, rifas, las maestras nos ayudan, botean, hacen rifas, nosotros en las noches vendemos cacalas, elotes, en las mañanas vendemos ropa usada, hacemos diferentes actividades, los padres de familia también están donando, apoyando, me ayudan en el boteo, nos están apoyando demasiado".

El amor, no solo se demuestra con palabras y Thaily es prueba de ello porque aunque no habla, puede abrazar y besar a sus padres y su hermanito | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

¿Cómo ayudar a la pequeña Thaily?

Quien desee ayudar a la pequeña Thaily puede comunicarse a los números 22 82 21 82 00 y al 22 81 45 69 14. O realizar sus donaciones a la cuenta de Citibanamex con CLABE: 0028 4070 2029 5400 49 o número de tarjeta: 5204 1660 5232 7998 nombre de Thaily Guadalupe Rodríguez Rivera.

Además a la cuenta de Banco Azteca con CLABE: 1278 4000 1611 7749 48 al número de cuenta: 0213 0161 1774 94 y tarjeta: 5534 6702 0629 7735.