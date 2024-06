¿La planta de moringa tiene efecto anticancerígeno? Estudios muestran beneficios y usos en la salud

Los remedios naturales o herbolarios han comenzado a tener un repunte en su búsqueda y aplicación entre un gran número de personas que están apostando por tratar y aliviar diversos padecimientos sin medicamentos agresivos con su organismo y con múltiples beneficios a la salud gracias al poder de las plantas.

No podemos dejar de lado la importancia que tiene la herbolaria en nuestra historia, pues desde nuestros antepasados se han usado las propiedades curativas y preventivas de plantas, raíces, flores así como hierbas para ayudar en la salud. Nuestros ancestros comenzaron esta ciencia medicinal natural que ha pasado de generación en generación hasta hoy, y por ello te hablaremos de una planta que posee propiedades únicas.

¿Qué es la moringa?

Según información oficial de la UNAM, la moringa es un árbol que puede mejorar la alimentación de la personas y ofrecerles numerosos beneficios nutritivos, además de que estudios realizados a sus hojas revelan que contienen sustancias anticancerígenas, hipotensoras, hipoglucemiantes y antibióticas.

Mark Olson, doctor del Instituto de Biología de la UNAM señala que esta especie vegetal tiene aportaciones nutritivas que fueron comprobadas hace muchos años, pero su contribución a la prevención de enfermedades aún debe corroborarse con estudios clínicos pero también con más investigación de sus propiedades.

¿Para qué se usa la moringa en México?

El doctor de Biología Evolutiva señala que en nuestro país la moringa se ha usado más por su uso medicinal que por alto valor nutritivo que posee, es decir, se consume y utiliza para tratar padecimientos que, aunque se ha comprobado su eficacia en algunos animales, aún no se tiene certeza de su efectividad en humanos.

Por ello, aunque en el mercado se venden infinidad de productos medicinales hechos con moringa, se debe regular este comercio y hacer una investigación científica para comprobar que esta planta aporta beneficios a la salid, así como diversos nutrientes.

Según el Medical News Today, la moringa:

Protege y nutre la piel y el cabello

Sirve para tratar edemas

Protege el hígado

Sirve para prevenir y tratar el cáncer

Trata molestias estomacales

Lucha contra enfermedades bacterianas

Hace que los huesos sean más sanos

Trata trastornos del estado de ánimo

Protege el sistema cardiovascular

Ayuda a cicatrizar las heridas

Trata la diabetes

Trata el asma

Protege contra trastornos reales

Reduce la presión arterial alta

Mejorar la salud de los ojos

Trata la anemia y la enfermedad de células falciformes

¿Qué efectos secundarios tiene la moringa?

Aunque esta planta es un remedio natural, no debe pasarse por alto hablar con tu médico antes de comenzar su uso, ya que la moringa puede afectar la fertilidad, por lo tanto no se recomienda para mujeres embarazadas.

Pese a ello, se han reportado muy pocos efectos secundarios, pero siempre se debe leer la etiqueta de cualquier medicamento sobre el extracto de moringa que se tenga y seguir las instrucciones de dosificación.

¿De dónde proviene la moringa?

La moringa, como comúnmente se le llama, o Moringa Oleifera, es un árbol que crece sobre todo en tierras calientes a menos de 500 metros sobre el nivel del mar. Es nativa de la India y Pakistán y algunos autores señalan que proviene de la región de Himalaya, crece en formas óptimas en nuestro país, encontrándose en estados como Chiapas, Yucatán, Oaxaca, Veracruz y Michoacán.

La historia menciona que esta planta pudo traerse al territorio mexicano a través de los viajes de la Nao de China, o que en el siglo XX los misioneros que viajaron de África a Latinoamérica la trajeron a nuestro continente.

La moringa es un árbol que puede mejorar la alimentación de la personas y ofrecerles numerosos beneficios nutritivos | Foto: Cortesía / Dolores Sánchez

Este árbol pertenece a un gran grupo de plantas, pues es pariente de la papaya, mastuerzo, col y rábano, especies vegetales que posee una gran cantidad de antioxidantes. En estudios que se han realizado en animales, se ha comprobado que esta planta estimula los niveles de encimas que desactivan tumores, lo que se entiende como efecto anticancerígeno.

¿Qué propiedades tiene la moringa?

Las hojas de moringa contienen altas cantidades de proteínas, muy parecido a la leche en polvo, son fáciles de digerir y aportan aminoácidos esenciales (aquellos que el cuerpo no puede producir por sí solo). Esta planta no contiene sustancias antinutritivas que impidan su digestión, ya que tiene vitamina A y C.

La moringa contiene compuestos saludables como:

Vitamina A

Vitamina B1 (tiamina)

B2 (riboflavina)

B3 (niacina), B6

Folato y ácido ascórbico (vitamina C)

Calcio

Potasio

Hierro

Magnesio

Zinc

Fósforo

Es extremadamente baja en grasas y no contiene colesterol dañino para el organismo

¿La moringa ayuda a perder peso?

La evidencia científica ha demuestra que el extracto de moringa puede ser eficaz para reducir y controlar el aumento de peso en ratones, por su alto contenido de vitamina B que ayudan a una digestión fácil y eficiente, los cual ayuda a convertir los alimentos en energía, en lugar de almacenarlos en forma de grasa.

Se cree que la moringa tiene propiedades para reducir el aumento de peso, ayudar a reducir el colesterol y presión arterial, prevenir la inflamación, ayudar al cuerpo a convertir las grasas energías y reducir la fatiga y mejorar los niveles de energía.

Investigadores mencionan que al igual que todos los suplementos naturales que se comercializan alrededor del mundo, la Dirección de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), no monitoriza la moringa, por lo que debe ponerse atención sobre su pureza o calidad. Por lo tanto, es esencial comprender la validez de las afirmaciones que hacen los fabricantes de estos productos para estar seguro de usarlos y qué efectos secundarios se podrían experimentar.

Así que antes de consumirla debes analizar y pensar dos veces usar los suplementos hechos con esta planta medicinal. Hay muchas investigaciones sobre sus propiedades, pero se debe tomar en cuenta que muchos están en etapas preliminares y algunas pruebas se han hecho solo en animales y no en humanos.