¿Por qué duele el brazo donde se aplica la vacuna? En parte, se lo debemos a la tecnología

Con las campañas de vacunación contra el Covid-19 se ha logrado proteger a las personas de esta enfermedad, sin embargo, varias de ellas han presentado algunos efectos secundarios después de inmunizarse. Es por esto que algunos se preguntan ¿por qué duele el brazo donde se aplica la vacuna?, debes saber que en parte se lo debemos a la tecnología.

Cabe destacar que este efecto secundario no se presenta solo con la vacuna contra el coronavirus, además, hay personas que sienten más dolor que otras, más adelante te contamos a qué se debe.





¿Por qué duele el brazo después de vacunarse?





De acuerdo con Deborah Fuller, vacunóloga de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en Seattle, el dolor que se siente en el brazo luego de recibir una vacuna, e incluso el sarpullido en la zona, son respuestas normales del cuerpo humano ante la inyección de sustancias ajenas al organismo.

El principal motivo por el cual es probable sentir dolor luego de vacunarse es porque el cuerpo reacciona con alguna inflamación en el lugar de la aplicación, lo cual es señal de que el cuerpo está comenzando a producir defensas. Es así como la aguja causa una lesión en la zona, la cual no requiere tratamiento.

El anterior es un proceso complejo que inicia con las células presentadoras de antígenos, las cuales con frecuencia están acechando anomalías en nuestros músculos, piel y demás tejidos, por lo tanto cuando notan algún invasor externo (en este caso la dosis contenida dentro de la aguja), desencadenan varias reacciones, entre las cuales destacan el dolor.

Cabe destacar que, también hay quienes además de sufrir inflamación presentan fiebre, dolor en el cuerpo, dolor de cabeza, etc.

El dolor que se siente en el brazo luego de vacunarse es una respuesta normal del cuerpo humano | Foto: Pixabay

¿Por qué las vacunas contra Covid-19 provocan dolor en el brazo?

La vacunóloga doctora Fuller expresó que las vacunas contra Covid-19 Moderna, Pfizer y Johnson & Johnson suelen provocar dolor en los pacientes que las reciben, sin embargo, los perfiles tras la inmunización son variados de acuerdo con datos de las empresas recopilados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

De hecho las vacunas que presentaron índices más altos de dolor en el brazo son Pfizer y Moderna, y se debe a la tecnología que utilizan para su elaboración (ARN), según señala Fuller.





¿Todos presentan dolor en el brazo luego de vacunarse?





No, de acuerdo con Carlos Mario Pulido doctor de la Universidad Nacional de Colombia, cada persona reacciona distinto, por lo tanto, algunos pueden llegar a sentir dolor y otros no, sin embargo, esto no tiene que ver con la efectividad de la vacuna.

“Cada cuerpo es distinto y la forma como se relaciona a las vacunas es tan diversa como la misma que se presenta cuando hay infección, así como hay asintomáticos, hay personas que no experimentan dolor”, expresó el médico.

Cada persona reacciona distinto ante las vacunas | Foto: Archivo | René Corrales | Diario de Xalapa

Si me vacuné contra Covid-19 y me duele el brazo ¿qué puedo hacer?





De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), si los pacientes se vacunan contra Covid-19 y presentan dolor en el brazo, pueden tomar medicamentos como ibuprofeno, aspirina (exclusivo para mayores de edad) o acetaminofeno.





También pueden hacer lo siguiente para reducir la molestia luego de recibir una inyección:





Aplica un paño húmedo y limpio con agua fría sobre el brazo

Trata de ejercitar tu brazo frecuentemente para que el dolor disminuya









¿Cuándo debería llamar a un médico?





El dolor ocasionado por los efectos secundarios de las vacunas debería desaparecer en pocos días, sin embargo, si persisten y la capacidad de realizar tareas cotidianas se ve afectada, es necesario llamar a un médico.

Debes llamar a un médico si:

La irritación o dolor en el brazo permanece o empeora después de las 24 horas

